山本美月、スリットドレスから美脚全開 高級時計身につけ圧巻オーラ放つ【オーデマ ピゲ150周年記念イベント】
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の山本美月が11月9日、東京・Ginza Sony Parkにて行われた時計ブランド「オーデマ ピゲ」150周年記念「ハウス オブ ワンダーズ展」セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【写真】山本美月、圧巻の美脚際立つドレス姿
大胆なスリットがあいたブラックのタキシードドレスから美しい脚をスラリとのぞかせ、華麗に登場した山本。着用したCODE 11.59 バイオーデマピゲ（495万円）は、ビンクゴールドに鮮やかな発色のライトブルーの文字盤とストラップが映えるレディスモデルとなっており、「メンズライクなタキシードドレスに大ぶりな時計を合わせました」とコーディネートのポイントを紹介した。
また、展覧会を見た感想を求められると「時計の中のパーツを今まで全部見たことがなかったので、本当に一つひとつがとても洗練された美しさで、より時計の内面の美しさみたいなのがすごく伝わって、なんて尊いものなんだろうなと感じられる瞬間でした」と振り返った。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランド「オーデマ ピゲ」は、創業150周年を祝う特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展」を2025年11月10日〜2026年4月30日まで、東京・銀座にて開催。ブランドの創業地への“扉”としてデザインされ、時計愛好家はもちろん、初めて「オーデマ ピゲ」に触れる人もブランドの世界観を体感できる没入型の展示となる。
今回のセレブレーションイベントには、Snow Manの渡辺翔太、玉木宏、田中みな実、Verbalらブランドと縁のある豪華なゲストが来場した。（modelpress編集部）
◆山本美月、スラリ美脚披露
◆「オーデマ ピゲ」創業150周年記念イベント「ハウス オブ ワンダーズ展」
