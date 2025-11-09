＝LOVE、誹謗中傷に法的措置 投稿者特定・訴訟提起を報告
【モデルプレス＝2025/11/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の公式サイトが11月9日に更新され、インターネット上における誹謗中傷に関して、法的措置を講じていることを報告した。
運営事務局は「インターネット上における誹謗中傷に関して」とし、「グループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」と現状を報告。
「このような違法ないし悪質であると判断されるケースについては、顧問弁護士に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜講じており、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起しております」と伝え、「誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を『いいね』をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉毀損に該当し、違法となる場合もありますので、これらの行為、拡散などは行わないよう、改めてお願いいたします」と再び警鐘を鳴らした。（modelpress編集部）
◆イコラブ、誹謗中傷に法的措置
