「武蔵野Ｓ・Ｇ３」（１５日、東京）

今年のフェブラリーＳ覇者コスタノヴァが主役だ。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で長めから追われ、６Ｆ８１秒７−１１秒８。併入を果たして、順調な仕上がりを見せる。前走のさきたま杯は１１着と大敗したが、東京ダートは６戦６勝と無類のコース巧者。Ｇ１ウイナーの貫禄を示してＶ発進といく。

双璧をなすのは、昨年のフェブラリーＳ勝ち馬ペプチドナイル。前走の南部杯は積極果敢に先手を奪取。直線で上位２頭にかわされたが、最後までしぶとく踏ん張って３着は死守。Ｇ１馬の意地は見せた。前王者がコスタノヴァ撃破で復権を果たす。

東海Ｓで３着に敗れ、連勝が４でストップしたビダーヤ。仕切り直しの一戦となるが、１週前追い切りは栗東坂路で４Ｆ５２秒１−１２秒３をマークと好ムードが漂っている。芝からダートに主戦場を移すと、素質が一気に開花。２度目の重賞挑戦でＶをつかむ。

グリーンチャンネルＣを斤量６０キロで制したオメガギネス。直線で前が壁になり、追いだしを待たされたが、スペースがあくとスパッと抜け出して４馬身差の楽勝だった。昨年のフェブラリーＳで１番人気に推された素質馬が完全復活。重賞でも互角に戦えるはず。

ケンタッキーダービーに挑戦したルクソールカフェ＆アドマイヤデイトナ。米国勢の高い壁を打ち破ることはできなかったが、あの経験は糧になったはずだ。歴戦の古馬相手にどこまでやれるか。