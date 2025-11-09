ロック歌手の矢沢永吉（７６）が８、９日、東京ドームでソロデビュー５０周年公演を開催した。本公演でポール・マッカートニーと並ぶ東京ドーム単独公演最年長記録タイ、日本人としては最年長となる金字塔を打ち立てた。２０１８年以来７年ぶりとなった２日間のビッグエッグ公演で計１１万人を動員した。

１９７５年に伝説のロックバンド・ＣＡＲＯＬを解散した年にソロデビュー。５０周年アニバーサリー・イヤーの締めの公演を迎えた矢沢は「あっという間だったよ。本当に。２年半でＣＡＲＯＬ終わることになりまして、一人で張れんでしょうみたいな感じで１カ月、まともに寝られんかった。でも２６歳、絶対つかんでやる！と思ったけど、今振り返ったら最高だね」と回想。会場の大きな拍手の中「よく青春という言葉があるけど、まさにそのド真ん中！」とこれからもロック魂を燃やし続けると誓った。

粋な演出で盛り上げた。米国車・ハマーのルーフに搭乗し、会場を一周。「近くなったぜ！ロックンロール！」と観衆の顔を見渡しながら絶叫した。１３曲目には長女の矢沢洋子が登場し２人で「Ｒｉｓｋｙ Ｌｏｖｅ」を熱唱。７年ぶりの親子共演で熱い思いを届け、アンコールでは「止まらないＨａ〜Ｈａ」を歌い全２３曲を汗にまみれた。

時折、スタンドマイクを振り回すなど、パワフルな動きを見せた矢沢。衰えぬ情熱をみせ「幸せです。まさかこんなに長く歌うことができるとは思ってなかった。本当にありがとう」と会場におじぎ。５０周年アニバーサリー・イヤーの締めにふさわしいロック魂で健在をアピールした。