『ボイプラ』発EVNNE、活動継続を発表 7人完全体での契約は協議中【報告全文】
韓国の7人組ボーイズグループ・EVNNE（イブン）が、活動期間を延長することが9日、所属事務所「Jellyfish Entertainment」の公式Xで発表された。
同事務所は「多数のEVNNEメンバーは2026年1月からJellyfish Entertainmentで直接専属契約を締結し、EVNNEとして活動を継続することで合意に至りました」と発表。「ただし、まだ詳細な内容は協議を進めているため、7人完全体としての活動に対する部分はまだお伝え出来ない状況にあることを、ENNVEの皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
同グループは、韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』（2023年）に出演していた日本人のケイタ、韓国人のパク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ユ・スンオン、チ・ユンソ、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフからなる7人組で2023年9月にデビュー。メンバーそれぞれの所属事務所は、WAKEONEが4人（パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフ）、YUE HUAエンターテインメントが2人（ユ・スンオン、チ・ユンソ）、RAIN Companyが1人（ケイタ）となっている。
【報告全文】
こんにちは。Jellyfish Entertainmentです。
はじめに、いつもEVNNE（イブン）を愛して下さり、応援してくださるENNVE（エンブ）の皆さまに心より感謝申し上げます。
EVNNEの今後の活動に関しまして、ご案内申し上げます。
多数のEVNNE（イブン）メンバーは2026年1月からJellyfish Entertainmentで直接専属契約を締結し、EVNNE（イブン）として活動を継続することで合意に至りました。
ただし、まだ詳細な内容は協議を進めているため、7人完全体としての活動に関する部分はまだお伝えできない状況にあることを、ENNVE（エンブ）の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社はEVNNE（イブン）という名のもとで共に輝かしい活躍を見せてくれた7人のメンバー（ケイタ、パク・ハンビン、イ・ジョンヒョン、ユ・スンオン、チ・ユンソ、ムン・ジョンヒョン、パク・ジフ）全員に心より深く感謝申し上げ、残りの期間、EVNNE（イブン）の活動のために最善を尽くすことをお約束いたします。
