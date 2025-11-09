¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤¬6Àï¤Ö¤êÄËº¨¹õÀ±¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÊ¡Åç¤Ë1¡Ý2¤â¾º³ÊPO¿Ê½Ð·÷Æâ¤Ï°Ý»ý¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¡Û
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡¡ËÌ¶å½£1¡½2Ê¡Åç¡Ê9Æü¡¢¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£¡Ë
¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤¬Ê¡Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¶âÂô¤Ê¤É¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î6°Ì¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¶å½£¤ÏÁ°È¾36Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¸åÈ¾41Ê¬¡¢FWÅÏîµñ¥ÂÀ¤¬·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¡£¼¡Àá¤Ï16Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç13°Ì¤ÎÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊÃæÀ¾À§ÅÐ¡Ë
J3¾å°Ì½ç°ÌÉ½
½ç ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ ÆÀ¼º
¡ÆÊÌÚC¡¡ 71¡¡26
¢È¬¡¡¸Í¡¡70¡¡24
£¼¯»ùÅç¡¡64¡¡27
¤FCÂçºå 61 17
¥µÜ¡¡ºê¡¡61¡¡15
¦ËÌ¶å½£¡¡53¡¡ 6
§¶â¡¡Âô¡¡53¡¡ 5
§Æà¡¡ÎÉ¡¡53¡¡ 5
©ÆÊÌÚSC 52 3