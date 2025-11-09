¾®±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Áê¼êÁª¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¦ËÌ¶å½£¡¦ÅÏîµ¡Êº¸¡Ë

¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡¡ËÌ¶å½£1¡½2Ê¡Åç¡Ê9Æü¡¢¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£¡Ë

¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤¬Ê¡Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¶âÂô¤Ê¤É¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿­¤Ð¤»¤º¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î6°Ì¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¡£

¡¡ËÌ¶å½£¤ÏÁ°È¾36Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¸åÈ¾41Ê¬¡¢FWÅÏîµñ¥ÂÀ¤¬·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡º£µ¨¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¡£¼¡Àá¤Ï16Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç13°Ì¤ÎÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊÃæÀ¾À§ÅÐ¡Ë

J3¾å°Ì½ç°ÌÉ½

½ç ¥Á¡¼¥à  ¾¡ÅÀ ÆÀ¼º
­¡ÆÊÌÚC¡¡ 71¡¡26
­¢È¬¡¡¸Í¡¡70¡¡24
­£¼¯»ùÅç¡¡64¡¡27
­¤FCÂçºå   61   17
­¥µÜ¡¡ºê¡¡61¡¡15
­¦ËÌ¶å½£¡¡53¡¡  6
­§¶â¡¡Âô¡¡53¡¡  5
­§Æà¡¡ÎÉ¡¡53¡¡  5
­©ÆÊÌÚSC  52      3