ＮＭＢ４８の小嶋花梨（２６）が９日、大阪・オリックス劇場で「ＮＭＢ４８ 小嶋花梨卒業コンサート〜大好きなＮＭＢ４８へ〜」を開催した。

９年間の活動の集大成は「私とファンの皆さんのＮＭＢ愛をぶつけ合いましょう！」と、ＮＭＢ愛あふれる小嶋らしい言葉でスタート。後半には吉田朱里、上西怜、渋谷凪咲らＯＧが次々登場し、アイドルを目指すきっかけであり、憧れの存在でもある初代キャプテンの山本彩とも共演を果たした。７年前に山本から２代目キャプテンに指名され「あの時、キャプテンを彩さんから引き継がせていただいて良かったな、って長い期間かけて思えました」と、笑顔で振り返った。

アンコールでは真っ青なデニムドレスで登場した小嶋。涙ぐみながら「大好きなＮＭＢ４８のことを考えられることがとても幸せでした。グループに向き合えば向き合うほど涙を流すことが増えました。皆さんにはうれし涙というより、なんともいえない涙ばかり見せてしまいました。ただ本気で向き合ってこられたから、本気で夢を目指していたから流せた涙でした」と、胸を張った。

ＮＭＢ４８として全力で駆け抜けた９年間を「自分の何もかもを注げるようなものに出会えたことが本当に幸せでした」と振り返り、「きょうこの日までグループを守り続けられたことは誇りに思いたいです」と、最後は笑顔であいさつ。「これからは後輩のみんなが歴史をつないでくれるので、私は皆さんと一緒に温かく見守っていきたいと思います」と、サプライズでメンバー一人一人に向けたメッセージを送り、グループの今後を託した。

小嶋は２０日にＮＭＢ劇場で行われる卒業公演をもってグループから卒業する。