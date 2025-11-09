『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」、紅月の新曲「明鏡流水」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」が、本日よりフルサイズで配信開始となった。

君がいないこの部屋は、時が止まったまま。都会の片隅での青春の痛みを描いた失恋シティポップ。

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『null』が贈る、少し切ないシティポップサウンドに乞うご期待！

また、紅月の新曲「明鏡流水」も本日より配信開始！

蓮巳敬人が率いる和風ユニット・紅月が贈る、しっとりと歌い上げる紅月らしい和風サウンドに乞うご期待！

●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONGnull「それは残像の消失点」作詞：こだま さおり作曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)編曲：サイトウリョースケ & 山岸洸一 (Relic Lyric, inc.)

配信リンクはこちら

https://bio.to/HIczFT

＜収録内容＞

01.それは残像の消失点

02.それは残像の消失点 (Instrumental)

null：風早 巽 (CV：中澤 まさとも)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、逆先 夏目 (CV：野島 健児)、カンナ (CV：榊原 優希)

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra

紅月

「明鏡流水」

作詞：こだま さおり

作曲：横地 健太 (SUPA LOVE)

編曲：横地 健太 & 高橋 修平 (SUPA LOVE)

配信リンクはこちら

https://bio.to/qBlch7

＜収録内容＞

01.明鏡流水

02.明鏡流水 (Instrumental)

紅月：蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)

