『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」、紅月の新曲「明鏡流水」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「それは残像の消失点」が、本日よりフルサイズで配信開始となった。
君がいないこの部屋は、時が止まったまま。都会の片隅での青春の痛みを描いた失恋シティポップ。
アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『null』が贈る、少し切ないシティポップサウンドに乞うご期待！
また、紅月の新曲「明鏡流水」も本日より配信開始！
蓮巳敬人が率いる和風ユニット・紅月が贈る、しっとりと歌い上げる紅月らしい和風サウンドに乞うご期待！●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ SELECTION 10 UNIT SONG
null
「それは残像の消失点」
作詞：こだま さおり
作曲：山岸 洸一 (Relic Lyric, inc.)
編曲：サイトウリョースケ & 山岸洸一 (Relic Lyric, inc.)
配信リンクはこちら
https://bio.to/HIczFT
＜収録内容＞
01.それは残像の消失点
02.それは残像の消失点 (Instrumental)
null：風早 巽 (CV：中澤 まさとも)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、逆先 夏目 (CV：野島 健児)、カンナ (CV：榊原 優希)
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Extra
紅月
「明鏡流水」
作詞：こだま さおり
作曲：横地 健太 (SUPA LOVE)
編曲：横地 健太 & 高橋 修平 (SUPA LOVE)
配信リンクはこちら
https://bio.to/qBlch7
＜収録内容＞
01.明鏡流水
02.明鏡流水 (Instrumental)
紅月：蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
