Conton Candyニューシングル、TVアニメ『終末ツーリング」OPテーマ「Touring」12月10日発売決定！

3ピースバンド・Conton Candyが、ニューシングル「Touring」(ツーリング)を12月10日にリリースすることが決定した。

表題曲「Touring」は、10月クールTVアニメ『終末ツーリング」のOPテーマとして書き下ろされた楽曲。疾走感あふれるサウンドと、旅の始まりを感じさせるリリックが印象的なナンバーとなっている。

CDジャケットには、TVアニメ『終末ツーリング』描き下ろし絵柄を採用。アイリとヨーコの背景には、Conton Candyメンバー3人の出身高校が“終末”の世界観で描かれており、作品とバンドの歴史が交差する特別なビジュアルに仕上がった。

カップリングには、バンド結成当初の高校生時代に制作され、インディーズ音楽配信サイトで1位を獲得するなど話題を呼んだ楽曲「道化師(よみ：ピエロ)」を収録。彼女たちの原点を感じられる1枚となっている。

さらに、店舗別全5種の予約・購入特典も決定。いずれも数量限定となっているので早めにチェックしてほしい。

●リリース情報ニューシングル「Touring」12月10日発売

【初仕様付期間生産限定盤（CD）】



品番：SRCL-13439

価格：￥1,900（税込）

※2026年1月末日生産分まで

ジュエルケース仕様

アニメ「Touring」描き下ろしジャケット

アニメ「Touring」スマホサイズステッカー(50mm×50mm)封入

予約はこちら

https://contoncandy.lnk.to/Touring

＜収録楽曲＞

1.Touring

2.道化師

3.Touring (Instrumental)

4.道化師 (Instrumental)

予約/購入特典情報

Conton Candy応援店：オリジナルスマホサイズステッカー（Conton Candyロゴ）

楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド（描き下ろしジャケット絵柄）

Amazon.co.jp：メガジャケ（描き下ろしジャケット絵柄）

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルチャーム（描き下ろしジャケット絵柄）

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド（描き下ろしジャケット絵柄）

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Conton Candy応援店対象店舗、各特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●ライブ情報

「Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025」

11/22(土) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS (w/なきごと)※SOLDOUT

11/24(月・祝) 愛知・名古屋JAMMIN’ (w/yutori)

11/30(日) 東京・代官山UNIT (w/35.7)※SOLDOUT

一般販売受付中

e+

https://eplus.jp/contoncandy/

ローチケ

https://l-tike.com/contoncandy/

ぴあ

https://w.pia.jp/t/contoncandy/

＜Conton Candy Profile＞

Conton Candy (よみ: コントンキャンディ)

Vo./Gt.紬衣(つむぎ)、Ba./Cho.楓華(ふうか)、Dr./Cho.彩楓(さやか)で構成される3ピースロックバンド“Conton Candy (コントンキャンディ)”。

2018年に高校の軽音楽部で結成。東京を拠点に、全国のライブハウスでライブ活動をしている。

2023年に配信リリースした「ファジーネーブル」はSNSを中心にバイラルヒットし、現在総再生回数80億回を突破している。

2025年には3本ものTVアニメテーマソングを担当するなど、精力的に活動を続けている。

11月より東名阪の対バンツアー「Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025」を敢行予定。

ノイジーでポップなサウンドに、誰しもを惹きつける紬衣の歌声、そして双子のリズム隊が織りなす唯一無二のグルーヴで、“混沌”の世界へと惹き込む。

