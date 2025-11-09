TVアニメ『グノーシア』OPテーマ、MAISONdes「化けの皮」MVがプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」など、SNSを中心に記録的なバイラルヒットを生み出し、累計ストリーミング数6億回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”。

そんなMAISONdesが担当する、現在放送中のTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」だが、放送開始直後からその圧倒的なサウンドと豪華なコラボレーションで大きな反響を呼んでおり、このたび、話題の楽曲のMusic VideoがYouTubeにてプレミア公開された。

本MVは、イラストレーター NAKAKI PANTZ による描き下ろし作品。歌唱アーティストである こぼ・かなえる と 重音テト が登場し、『グノーシア』の世界に飛び込んだようなスペシャルな映像となっている。

こぼ・かなえると重音テトがそれぞれ異なる“表情”が見える映像になっており、タイトル「化けの皮」が象徴する“本音と仮面”、“真実と虚構”のテーマを静かに表現している。ゲームとアニメの世界を再現したような映像が、楽曲の持つ疾走感とリンクし、印象的な仕上がりとなっている。

ぜひアニメの放送とともに、「化けの皮」のMusic Videoも併せて楽しんでほしい。

●配信情報「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」配信リンクはこちらhttps://orcd.co/maisondes_bakenokawa

●作品情報

TVアニメ『グノーシア』

2025年10月11日(土)24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送中

TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜

BS11 毎週土曜 24:00〜

とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜

群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜

テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜

MBS 毎週土曜 26:08〜

AT-X 毎週月曜 23:30〜

先行配信情報

ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信

その他プラットフォームでも順次配信開始

※放送・配信日時は変更になる場合がございます

【STAFF】

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり（プチデポット）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：鎌田麻友美・高田真理

撮影監督：野村達哉

音楽：深澤秀行

音響監督：納谷僚介

音響効果：川田清貴

音響制作：スタジオマウス

人狼監修：松崎史也

プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）

アニメーション制作：domerica

【CAST】

ユーリ：安済知佳

セツ：長谷川育美

SQ：鬼頭明里

ラキオ：七海ひろき

ジナ：瀬戸麻沙美

しげみち：関智一

ステラ：早見沙織

夕里子：悠木碧

コメット：佐倉綾音

シピ：中村悠一

ジョナス：津田健次郎

ククルシカ：――――

オトメ：花澤香菜

レムナン：大塚剛央

沙明：江口拓也

MAISONdes

MAISONdes(メゾン・デ)は、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパート。楽曲毎に部屋が割り振られ、部屋毎に歌い手と作り手を変えて、「六畳半ポップス」というポップミュージックを生み出している。地球かもしれないし、宇宙かもしれない。未来かもしれないし、過去かもしれない。決まっているのは、部屋のサイズが六畳半なことだけ。この場所、今の時代でしか生まれない歌い手と作り手のコラボレーションによって、それぞれの部屋の歌を発表している。それぞれの部屋に、それぞれの物語と歌があり、きっと、あなたが「自分の物語」だと感じる部屋が、ひとつはある。このアパートは、「あなたの歌」が見つかる場所。

©Petit Depotto/Project D.Q.O.

