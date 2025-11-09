■これまでのあらすじ

結婚を機に海外で暮らすと母に伝えた凜は、激しい反対を受ける。かつて母のために夢を諦めた過去を思い出し、胸が痛む中、母から弟の金銭トラブルを知らされる。投資に失敗し追い詰められた弟は、姉への劣等感を抱えながらも社長令嬢に惹かれ、猛アタックの末に交際を開始。恋愛映画を観た帰り道、彼女が「私たちも同棲してみる？」と提案すると、弟は「お父さんのマンションに住めるってこと!?」と即答。しかしその一言が、彼女の表情を一変させる――。



■まさかお金目当て!? 彼女の怒りが爆発！

■彼女の機嫌を損ねたら終わり…結婚までは慎重に！同棲の提案が一転、彼女の怒りを買う結果に…。彼女は「父のマンションならタダで住めると思ってるの？」と怒りをあらわにし、弟を鋭くにらみつけます。お金目当ての相手とは付き合う気などない――彼女のその言葉に、弟は慌てて「家賃は俺が払うに決まってる」と必死に弁解します。結婚さえすれば、きっと何かしらの恩恵を受けられる。そんな打算と焦りが、彼の中でじわじわと滲み出していました。だが彼女が提示した同棲先の家賃は、まさかの22万円。弟の顔が一瞬で青ざめるのでした――。(福々ちえ)