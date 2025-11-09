第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１は、１１月１６日、京都競馬場の芝２２００メートルで行われる。

レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、昨年の有馬記念で牡馬を撃破した。今年は骨折明けの宝塚記念では動けなかったが、前走のオールカマーでしっかりと勝ち切り、健在をアピールした。牝馬同士なら実績は断然で、昨年５着の雪辱を果たしたい。

もう一頭のＧ１馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は、今年に入ってから３戦したが、本来の力を出し切れていない。栗東に滞在し、意欲的な調教をこなしている。今回は秋のＧ１絶好調のクリストフ・ルメール騎手とのコンビで復活なるか注目だ。

ココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）も面白い。夏はクイーンＳ、札幌記念と連続で２着。輸送に弱く、滞在競馬のような走りができるかがカギだが、輸送時間の短い京都では２勝を挙げている。

４年連続の挑戦となるライラック（牝６歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）はこのレースとの相性がいい。２２年には２着、６着だった昨年も２着とは０秒１差しかなかった。展開がはまれば。

エリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は前走の秋華賞で逃げて２着。見事なペース配分が光った。今回も武豊騎手の継続騎乗だけに、怖い存在になる。