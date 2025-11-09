2種類のお菓子を一度に味わる！「二層のプリンケーキ」が簡単美味

プリンケーキが簡単に作れる！

トロっととろけて、甘さのあとにカラメルの香ばしい味わいがじんわりおいしいプリン。そんなプリンの下は、カラメルが染み込んだスポンジケーキになっている、一度で2種類の味わいを楽しめるスイーツをご紹介します。

材料がお手軽

プリンケーキと聞くとたいそう大変なんだろうなと思ってしまいますが、そんなことはありません。材料も牛乳や卵など、冷蔵庫にあるもので揃いそうな勢いだから、気軽にチャレンジできるのも魅力です。

2種類のお菓子を一度に！「二層のプリンケーキ」



つくれぽでも「うまく出来た」の声多数！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）をチェックすると、「簡単に出来て、とてもおいしかったです！」「初挑戦！大成功しました。」と、成功者続出の様子。なかには、「息子の誕生日に」「主人の誕生日に」と家族の記念日に作ったという声もありました。

味に関する感想としては、「カラメル浸みたスポンジもめちゃ旨！皆完食でした」「売り物⁈と思うほどおいしかったです」と絶賛の声がたくさん届いています。





プリンの材料と、スポンジケーキの材料を順番に型に流し込んだらオーブンで焼くだけで完成！みなさんもぜひ作ってみてくださいね。