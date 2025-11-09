ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、パリ五輪４位のＳｈｉｇｅｋｉｘ（本名・半井重幸）が、準決勝で世界王者ＩＳＳＩＮ（本名・菱川一心）に敗れた。

国内外の男女各１６人が戦うこの大会で、Ｓｈｉｇｅｋｉｘは２０２０年以来の優勝を目指したが、届かなかった。

昨年の世界選手権決勝と同じ顔合わせとなった準決勝。雪辱を狙ったＳｈｉｇｅｋｉｘは、高速のフットワークと力強いパワームーブ駆使して会場を沸かした。ただ、ＩＳＳＩＮは、挑発的な動きを入れながら、大技を効果的に入れてバトルの流れを引き寄せた。Ｓｈｉｇｅｋｉｘは終盤に疲れが見え、わずかに技が決めきれない場面もあった。ライバル対決は、最後まで、独創的なムーブで会場を沸かせ続けたＩＳＳＩＮが制した。

細かい「音ハメ」に観客熱狂

Ｓｈｉｇｅｋｉｘは、国内ブレイキン界のアイコンだ。パリ五輪では金メダル候補と目され、開会式の旗手も務めた。国内各地でワークショップを重ねて後進の育成に力を入れ、メディアにも数多く出演してきた。

今大会への意気込みは並々ならぬものがあった。「ヤング・ガンズ（若手）と変わらないくらいメラメラしています。やるときはやる、っていうのをしっかり見せたいので」。穏やかな口調にも、トッププレーヤーであり続けることへのプライドをのぞかせていた。

その言葉通り、１回戦、準々決勝、準決勝と、精度の高いフリーズ、完成度の高いフットワーク、豪快なパワームーブなど、強さを存分に見せつけた。ミュージカリティーの高さは傑出しており、細かく「音ハメ」を連打するたびに観客は総立ちになって歓声を上げた。

自分はシーンでどんな立場にあると考えていますか――。大会前、そう問われ、「追われる側なのは分かっている。でも、やる以上は自分もチャレンジャーの気持ちは失っていません」と語ったＳｈｉｇｅｋｉｘ。その言葉に偽りはなかった。