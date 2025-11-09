ある日、自分がBLマンガのキャラクターになっていたら……という大人気不条理ギャグBL作品「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル」（ABCテレビにて11月9日スタート、毎週日曜深夜1時10分放送）。4年前にスタートしたシリーズもついに最終章。自分が“BL漫画”の世界の住人であることに気づいてしまったモブ（犬飼貴丈）の弟・綾人を演じているゆうたろうさんに直撃インタビュー。ほかのBL作品との違いや海外での人気で驚いたことなどを教えてもらいました。

©️ABCテレビ

――シリーズ4作目にしてついにファイナルですね。

昨年、来年辺りにやるかもと聞いていたので、またみんなで会えてうれしいです。これまでシリーズが4本も続く作品に出会ったことがなかったので、作品の持つ力に率直に驚かされます。

――本作の魅力はどこにあると思いますか？

BLブームということもあり、たくさんのBL作品がありますが、その中ではいい意味できれいすぎないのが魅力のような気がします。センシティブな内容を取り扱う作品でもあるので、どうしてもきれいなモノにしたり、尊いモノになることが多いとは思うんです。でも本作はすごくポップでコミカル。色んなイケメンが出ていて、歌って踊って恋愛して、俯瞰して見たとき、真面目にバカしているのが面白い。それがすごくウケているんだと思います。ほかにはない作品です。

©️ABCテレビ

――最初にオファーをもらったとき、ここまで続くとは思っていましたか？

全然（笑）。でも原作を読んで本当に面白い！と感じました。監督もよくご一緒していた監督だったので映像も想像できたし。あと犬飼くんとも共演したことがあったので、いいテンポ感でできるだろうということも勝手に思い浮かんでいました。なので、どこまで続くかはわからないけどきっといいものになるという感覚はありました。でもここまで続いたのはファンの方の力が大きいと思います。

――それはどのようなときに感じますか？

海外の方が急にSNSをフォローしてくれたり、台湾やインドネシア、タイの方から「見ました！」とDMが送られてきたりすることが多いんです。それで、何をきっかけにファンになったのかを聞いてみると、ファンの方が作った「絶対BL―」の切り抜き動画を見て面白いと思ってくれたらしく、もうファンの方が広告塔ですね（笑）。もちろん僕らも宣伝していますがファンの方の力には驚かされます。しかも言語の通じないアジア圏の方々が、「この日本のドラマが面白いんだぞ！」と動いてくれる……。それだけでもうれしいのですが、わざわざ日本語を勉強してくれているんですよ。字幕ではなくあなたたちが話して笑っている言葉で見て感じたいと。それを知ったときは、本当に作品の強さを実感しました。あと、ロケ地巡礼に行ってくださる方もいて。日々、愛を感じています。

©️A/F

――1年ぶりの撮影でしたがいかがでしたか？

何にも変わらなかったですね。ただいまって感じで。みんなのキャラクターもわかっているのでいい意味でリラックスしていて。ただ、暑かったんですよ。夏に撮影していたのですが、今回は、冬服もあったりして汗もかけないしもう大変。エキストラさんも大変そうで、みんなの協力があってこそ完成できた作品だと思います。

――印象に残っているシーンはありますか？

毎回、僕らでオープニングを歌って踊っているのですが、今回は犬飼くんが作詞作曲してくれた曲でメンバーたちがバンドに扮して参加させていただきました。これがなんか新鮮だったんですよ。ビジュアルはもちろんのこと、謎の空間でずっとドラムを叩いていて。メイキングも出るそうなのでどのような映像になっているか、ぜひ楽しんでいただきたいです。メンバーみんな気合いが入っています。このバカバカしいことを真面目にやっているのは本作ならではだと思います。

©A/F

――兄を演じる犬飼さんとは4年間で関係性は変わっていきましたか？

初共演は違う作品なので、なんだかんだで長いんですよ。以前、プライベートでご飯にも行きましたが、距離感が絶妙で。お互いに居心地のいいところにいつつ、たまにふざけてみるけど、お互いの距離を詰め合わないし、はみ出したりもしない。それが年々濃くなっているような感じです。本当の兄弟というか、一緒にいてもお互いに携帯電話をいじっていたり、話したり……と気を遣わずそこにいるという感覚。本当に居心地がいいです。

――そんな犬飼さん演じるモブとの掛け合いも見どころの一つですね。

犬飼くんがくれたパスに対して僕がどう受けるのか、アドリブも本作の楽しむポイントの一つですね。シーズン1のころは、監督から「ここはもうちょっと回すからアドリブでつないで」なんて言われて、戸惑いながらも綾人のキャラクターを崩さず犬飼くんのアドリブに食らいついていたのですが、少しずつキャラクターを活かしつつ、僕自身がどう楽しむかにシフトしていきました。今回もたくさんのアドリブシーンがあると思うので、ぜひどこがアドリブなのかゲラゲラ笑いながら楽しんでいただきたいです。

©️ABCテレビ

『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』ABCテレビ(関西ローカル) 11月9日（日）スタート！ 毎週日曜深夜1時10分放送。TVerにて見逃し配信。FODにて独占配信。

(取材・文)玉置晴子