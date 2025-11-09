今回向かったのは野生生物の宝庫、南アフリカ共和国。

やってきたのはディノケン動物保護区。この野生生物達の楽園で珍獣LINEスタンプの撮影に挑む！

狙うのはラーテル。世界一怖いもの知らずな動物としてギネス世界記録に認定された珍獣。そしてもう一種はツチブタ。なかなか会えない動物シャイ５にも数えられている。この２種類の珍獣を2日半で見つけるのが今回の目標。

協力してくれるのはレンジャーのマイクさん。まずは動物達が集まりやすい水場に。すると現れたのがシマウマ！まずはこのシマウマをLINEスタンプに。距離を詰めるとシマウマは逃げてしまう。

サバンナを進むこと2時間。水場にカバが！縄張り意識が強くそこに人や車が入ってしまうと大きな口で人間を噛み砕く。距離は十分とっているがこちらをじっと見つめている。カバを刺激しないように定点カメラを設置。夜中にラーテルとツチブタの姿が捉えられるかもしれない。

翌朝イモトに事件発生。イモトのXが乗っ取られた！気が気じゃないままサバンナをいく。すると出会ったのがシロサイとアマサギ。これもスタンプに！

昨晩仕掛けた定点カメラを回収し映っていたのはホロホロチョウのみ。

続いて見つけたのはライラックニシブッポウソウ、腹から羽にかけて全身で14色のカラフルな鳥。一方地面にはサバクトビバッタ、これもスタンプに！

続いて向かったのは蟻塚がたくさんある場所。ツチブタがシロアリを食べるために壊した跡が。さらにツチブタのトイレも発見！日没に備えてツチブタの姿を捉える定点カメラを設置。

迎えた3日目。サバンナを捜索できるのはこの日が最後。果たしてツチブタとラーテルは映っているのか！？映像を確認するとアードウルフが！ラーテルよりもレアな動物。

さらに捜索を続けると雷が。ロッジに戻っている最中イモトから悲鳴が！巨大なヘビが出現！こんな大蛇に出会えるチャンス滅多にない、リポート開始！それはアフリカ大陸最大のヘビ、アフリカンロックパイソン。そしてこれがサバンナで見られた最後の動物だった。

最後ラーテルが見れる施設に。体長およそ70cm、決して大きくはないこの体でライオンをも追い払う。

それでは最後にもう１スタンプ！生後１ヶ月半の赤ちゃんライオン。

というわけで今回のLINEスタンプは以上の８つ！

以上、イモトスタンプツアー南アフリカ共和国編でした。