今回の舞台はオーストラリア・シドニー！

1年ぶり宮川ボーイズが参戦！

初開催となる「ポテトスカロップ大食い大会」に挑む！

ポテトスカロップとは、薄くスライスしたジャガイモに衣をつけ、カリッと揚げたオーストラリアの定番料理。見た目はお手軽なスナックのようだが、実際はボリューム満点で、飲み込むのも一苦労。この大会では、10分間でどれだけ食べられるかを競う過酷な大食いバトル。

ルールは３人１組の団体戦。さらに今回の祭りには、オーストラリア１の大食いチャンピオンも参戦！

大会を前に、宮川チームは練習に挑戦。まずは１枚を食べきるポテトスカロップ１枚チャレンジからスタート。

まずは宮川が挑戦！結果は24秒。続いて才川の挑戦、なかなか飲み込めない。結果は36秒。続いて大石、結果は28秒。宮川に匹敵する好タイムを記録！最後は大食いのポテンシャルは折り紙つきの澤井、だが結果は53秒。

次にポテトスカロップ2枚チャレンジ！目指すは１分！まずは宮川、圧倒的な速さで2枚目に突入。記録は51秒。さらにここで才能を開花させたのが才川！師匠宮川に教わったテクニックを駆使し、あっという間に食べていく。記録は1分。歓喜のバック中するもリバース。続く大石、記録は1分17秒。さらに澤井は1分55秒。チャンピオン攻略のボーダーライン１分を切った宮川は代表メンバーに内定！残る２枠を宮川ボーイズ３人で争う。

3枚を早く食べられた人がメンバーに。意地のぶつかり合い。食べ切ったのは才川、澤井！メンバーは宮川、才川、澤井に決定！

祭り当日。ポテトスカロップ大食い大会開幕！参加者は７チームとオーストラリアチャンピオンの計８組！１０分間で５キロのポテトスカロップを食べて残った重量が最も少なかったチームが優勝！飲み物の規定はなく、ソースでの味変もOK！

運命のスタート！ポテトに食らいついていく！イッテQ！チーム最後まで食べ続け試合終了！５キロあったポテトスカロップの残量が少ないチームの優勝。

初代王者に輝いたのはオーストラリアチャンピオン！イッテQ！チームの結果は惜しくも5位。

以上オーストラリアからポテトスカロップ大食い大会をお送りしました！