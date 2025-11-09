横アリワンマン大成功のReol、ニューアルバム発売決定！クリエイターにShin Sakiura、ぬゆり、Gigaらを迎える

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Reolがフルアルバム『美辞学』を2026年1月21日に発売することを発表した。Reolがフルアルバムをリリースするのは、前作『BLACK BOX』以来約2年3ヵ月ぶりとなる。

■収録曲のうち、新曲「うつくしじごく」は11月10日に先行配信スタート

『美辞学』のリリースは、Reolが11月9日に開催した、自身最大規模となる横浜アリーナでのワンマンライブの終演時にアナウンスされた。

本作にはスマホゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』の主題歌「うつくしじごく」を含む新曲5曲に加え、マクドナルド USA『WcDonald’s』オフィシャル・トラック「感情御中」、全世界で圧倒的なプレイ人口を誇るスペースファンタジーRPGゲーム『崩壊：スターレイル』の登場キャラクター・乱破のインスパイアソング「SHINOBI」、人気コミック原作のTVアニメ『青の祓魔師 雪ノ果篇』OPテーマ「RE RESCUE」など強力なタイアップ楽曲が多数収録される。

コラボレーションした作家陣にはShin Sakiura、ぬゆり、Giga、椎乃味醂、ツミキ、堀江晶太など強力なクリエイターらが名を連ねている。Reolはアルバムに関して「音楽をつくるたのしさを無邪気に享受しながら、新たな決意をかためた一作になった気がします」とコメントを寄せている。なお、11月10日にはMONJOEが編曲を務めた「うつくしじごく」の先行配信がスタートする。

初回限定盤には2025年2月にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された『Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム』のライブ映像を収録したBlu-rayもしくはDVDとオリジナルステッカー3種が付属。またReolのオフィシャルファンクラブ・Legitのみで購入できる完全限定生産の「Legit盤」も数量限定で発売され、CDに加えて限定デザインのオリジナルジャージが付属する。またアルバム全形態にシリアルナンバーが封入される。こちらの用途に関しては、後日詳細が発表される予定とのことなので、ぜひチェックしよう。

そして、アルバム『美辞学』を引っ提げた全国ツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』の開催も決定。Reol史上最多の、全国21ヵ所を巡るツアーとなる。チケットの最速先行受付はFC会員を対象に11月15日よりスタートする予定だ。

■リリース情報

2025.11.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「うつくしじごく」

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『美辞学』

■ライブ情報

『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』

2026年

03/14（土）栃木・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

03/20（金）徳島・club GRINDHOUSE

03/22（日）山口・周南RISING HALL

03/28（土）兵庫・Harbor Studio

04/04（土）三重・松阪M’AXA

04/11（土）青森・Quarter

04/18（土）長崎・DRUM Be-7

04/19（日）熊本・熊本B.9 V1

04/29（水・祝）沖縄・桜坂セントラル

05/09（土）北海道・CASINO DRIVE

05/10（日）北海道・PENNY LANE 24

05/16（土）神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

05/23（土）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX

05/24（日）新潟・新潟LOTS

05/30（土）京都・KYOTO FANJ

05/31（日）岐阜・Club-G

06/12（金）宮城・トークネットホール仙台

06/19（金）大阪・オリックス劇場

06/27（土）福岡・福岡国際会議場メインホール

07/04（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂

07/10（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA

■関連リンク

Reol『美辞学』特設サイト

https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum

Reol OFFICIAL SITE

https://reol.jp/

■【画像】Reol『美辞学』店舗特典・ジャケット画像 他

『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』キービジュアル

『美辞学』店舗特典

『美辞学』完全生産限定の「Legit盤」特典

『美辞学』初回限定盤特典ステッカー

『美辞学』Legit盤

『美辞学』初回限定盤

『美辞学』通常盤