義母「嫁の育て方が悪い」夫「悪気はないんだ」息子と家を出ようと決心した夜 →『最強の味方』が現れて！？

結婚を機に、義実家の隣に家を建てた筆者の知人。敷地内同居は義実家との関係次第で、天国にも地獄にもなります。義母の嫁いびりと、守ってくれない夫。孤独な戦いに限界を迎えた知人は家を出ることに……。

嫁いびりに耐える日々

義父に追い出されては生きていけない義母。嫌味三昧だった義母はすっかりおとなしくなり、夫も私たちに見捨てられないよう、ようやく家事育児に参加するようになりました。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。