市内外から多くの人が訪れるシリウス＝３日、大和市大和南

大和市が公共施設に愛称を付ける権利を購入する企業などを募るネーミングライツ（命名権）事業を本格導入した。対象は市を代表する文化創造拠点シリウス（同市大和南）など９施設。愛称が定着している施設もあるが、財政危機に陥った市は背に腹は代えられず、新たな収入確保を目指す。ただ、導入済みの近隣市では実績に明暗が分かれており、公募状況に関係者の関心が集まっている。

ネーミングライツの対象は、シリウスのほか、市民交流拠点ポラリス（同市中央林間）、大和スポーツセンター（同市上草柳）、星の子ひろば（同市中央林間）、引地台公園（同市柳橋）、引地台温水プール（同）など９施設。

購入額は「認知度が高いシリウスを含める」との条件を付けた文化創造拠点シリウスが最高の年間で１千万円。大和スポーツセンターは５００万円、ポラリスと引地台公園は各２００万円、星の子ひろばと引地台温水プールが各１００万円、三つの学習センターが各５０万円で、条件を付けない。

公募期間はシリウスとポラリスなどが１２月１２日まで、大和スポーツセンターと引地台公園、引地台温水プールが今月２８日まで。契約期間は５年間。全施設で協議が整えば、２０２６年度から総額２２５０万円の収入が見込める。