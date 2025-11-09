５人組ロックバンド・ＮＩＧＨＴＭＡＲＥ（ナイトメア）が９日、東京・日本武道館で２５周年を記念した４７都道府県ツアー千秋楽となる「２０２５ 回生 天下大暴走」公演を開催した。

メンバーは電飾バイクをイメージした自転車を漕ぎながら、客席から登場。集まったファン７０００人を前にアンコール５曲を含む全２５曲を熱演した。

ボーカルのＹＯＭＩはツアーファイナルの日本武道館公演に「４７都道府県を回り、やっとここにたどり着きました。１３年ぶりに帰ってきました。今日含めて５回目の武道館ライブ。今年は充実した１年になりました」と振り返り「２５周年を祝ってくれてありがとう！ やっぱり広い会場の武道館は楽しいなぁ！」と呼びかけた。

同バンドは宮城県仙台市出身のロックバンド。ＹＯＭＩ（ボーカル）、柩（ギター）、咲人（ギター）、Ｎｉ〜ｙａ（ベース）、ＲＵＫＡ（ドラム）の５人で、２０００年１月に結成。地元・仙台で活動後、上京。ビジュアル系ロックシーンの注目株として人気を博し、０３年にシングル「Ｂｅｌｉｅｖｅ」でメジャー・デビュー。０６年の「ｔｈｅ ＷＯＲＬＤ／アルミナ」が初のトップ１０入りを果たすと、翌０７年に初の日本武道館公演を開催した。