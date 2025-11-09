小さな頃からずっと、仲良しな娘さんたちのベッドで一緒に眠っている猫さん。まるで自分のベッドのように、のびのびとしているそうで…？

可愛い猫さんの姿に注目が集まった投稿は、記事執筆時点で9000回再生を突破。「可愛さ、半端ありません」「本当に安心して眠ってますね」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さい頃から女の子と一緒に寝ている猫→夜、様子を見に行くと…寝る前の『まさかの光景』】

仲良しな猫さんと娘さんたち

YouTubeチャンネル『ハナチャンネル』に投稿されたのは、毎晩娘さんたちのベッドで寝ているというキジシロ猫「ハナ」くんの姿。ハナくんと2人の娘さんはとても仲が良く、特に下の子ちゃんとは毎日のようにじゃれて遊ぶほどだといいます。

この日も、勉強していた下の子ちゃんのすぐ側には、ハナくんの姿があったそう。テーブルの上で寝そべりながら見守ってくれていたそうで、下の子ちゃんがハナくんをツンツンしたりと、仲睦まじい姿を見せていたといいます。

寝る時も一緒

夜寝る時間。上の子ちゃんのベッドで今にも目を閉じてしまいそうな表情となり、投稿主さんが撫でると「ふわぁ～」と大きなあくびをしていたというハナくん。小さな頃からずっと娘さんたちのベッドで寝ているとのことで、家にはケージや猫ハウスは置いていないのだとか。

しかも季節によって寝る場所を変えているらしく、涼しくなったこの頃は上の子ちゃんのベッドがベストポジションのよう。そして、そろそろ眠る体勢に入ったハナくんはというと…。

リラックスしすぎ？

足をぱっかーんと開いてお腹を見せると、揃えて伸ばした前足を端っこで眠る上の子ちゃんの足の上に。ほぼ真ん中でのびのびとするハナくんの方がベッドの主のようで、あまりのくつろぎっぷりに笑ってしまいます。

その後も、「一番良い場所で寝ています」との投稿主さんの言葉通り、堂々と枕を占領するハナくんの姿が。上の子ちゃんは体を曲げて寝づらそうに見えますが、慣れている様子でぐっすり。仲良くベッドを共有して眠る姿が微笑ましいふたりなのでした。

投稿には「ハナ君はなんだかんだ妹ちゃんの側にいますね」「良いですね、ハナちゃんと一緒。たまに触れてくるのがなんとも気持ち良さそうですね」「ハナちゃんは娘さん達の守り神だから、猫ハウスもケージもいらないんですね」「下の子ちゃんチョット残念かもですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ハナチャンネル』では、ハナくんとご家族の日常の様子が投稿されています。下の子ちゃんとの楽しそうなじゃれ合いなど、ハナくんのおもしろ可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ハナチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。