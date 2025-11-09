ミッフィーのマシュマロトッピング！ハウステンボス／エブリデイ・セレブレーションキッチン「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」
ハウステンボス／ミッフィーのワンダースクエアにある「エブリデイ・セレブレーションキッチン」にて、2025年冬限定の「ミッフィー」メニューが提供中。
「ミッフィー」のマシュマロが乗ったかわいい「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」が登場します！
ハウステンボス／エブリデイ・セレブレーションキッチン「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」
価格：800円
販売店舗：ハウステンボス／ミッフィーのワンダースクエア｢エブリデイ・セレブレーションキッチン｣
「エブリデイ・セレブレーションキッチン」では、寒い冬にぴったりの「ミッフィー」のホットドリンクがラインナップされています。
ミッフィーのセレブレーションいちごラテは、いちごラテの中にたっぷりのホイップクリームと「ミッフィー」のマシュマロが乗った冬限定のホットドリンクです。
かわいい「ミッフィー」に癒される一杯です☆
冬のハウステンボスで楽しみたい、心も体も温まるかわいい「ミッフィー」のドリンク。
写真映えも抜群な一杯です！
ハウステンボス「エブリデイ・セレブレーションキッチン」で提供中の「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」の紹介でした。
