ハウステンボス／ミッフィーのワンダースクエアにある「エブリデイ・セレブレーションキッチン」にて、2025年冬限定の「ミッフィー」メニューが提供中。

「ミッフィー」のマシュマロが乗ったかわいい「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」が登場します！

ハウステンボス／エブリデイ・セレブレーションキッチン「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」

価格：800円

販売店舗：ハウステンボス／ミッフィーのワンダースクエア｢エブリデイ・セレブレーションキッチン｣

「エブリデイ・セレブレーションキッチン」では、寒い冬にぴったりの「ミッフィー」のホットドリンクがラインナップされています。

ミッフィーのセレブレーションいちごラテは、いちごラテの中にたっぷりのホイップクリームと「ミッフィー」のマシュマロが乗った冬限定のホットドリンクです。

かわいい「ミッフィー」に癒される一杯です☆

冬のハウステンボスで楽しみたい、心も体も温まるかわいい「ミッフィー」のドリンク。

写真映えも抜群な一杯です！

ハウステンボス「エブリデイ・セレブレーションキッチン」で提供中の「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」の紹介でした。

クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” クリスタルが煌めくシャンデリアツリー＆ナイトショー！ハウステンボス“European Holy Christmas2025” 続きを見る

ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ ヨーロッパの街並みで冬の味覚！ハウステンボス “European Holy Christmas2025” クリスマスグルメ 続きを見る

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2024 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッフィーのマシュマロトッピング！ハウステンボス／エブリデイ・セレブレーションキッチン「ミッフィーのセレブレーションいちごラテ」 appeared first on Dtimes.