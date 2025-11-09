「衝撃の美味しさ」「もみじが素敵♡」【スタバ】ビジュ大優勝！「限定ドリンク」

【スターバックス】の「STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO（スターバックス リザーブ ® ロースタリー 東京）」で飲める「限定ドリンク」に注目！ 美しいビジュアルに仕上がったアートのように映える一杯は、頑張った自分へのご褒美にぴったり。リッチな気分に浸らせてくれそうです。今回はティー系やカクテル系のメニューをご紹介します。

仕上がりはまるでパフェのよう！

パフェ風に美しく盛り付けられた、イエローとパープルが映える「アリビアーモ™ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー」。クラフトカクテルのメニューで、焼き芋のまろやかさと共に、コーヒーの深みのある大人な味わいが楽しめそうです。@ayumin0220stbさんは「1番衝撃の美味しさ」と絶賛。「アルコール有無選べる」とのことなので、お昼のカフェタイムにも◎

ホットで味わえるブリュレ仕立ての一杯

「もみじがのってるのも素敵」と@ayumin0220stbさんが紹介するのは、ホットの「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」。天面はブリュレ風に仕上げた香ばしい色味の美しいビジュアル。ドリンクながらデザートのような味わいが満喫できそうです。公式サイトによれば「もみじのエキスやパウダーを配合したメープルシロップ」が使われており、優しい甘さが疲れを癒してくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino