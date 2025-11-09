インスタグラムを更新

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。優勝後、ブレイク・スネル投手は様々な場所に出没。睡眠不足を訴え、日本のファンから心配の声も上がっていたが、8日（日本時間9日）に「やっと眠れた」と報告した。

1日（同2日）のWS制覇から1週間。スネルは自身のインスタグラムのストーリー機能で「やっと眠れた」と報告。泣き笑いの絵文字を添え、マッサージチェアでリラックスしている写真を投稿した。

敵地で歓喜の瞬間を迎えたドジャースのナインらは、翌日にロサンゼルスへ移動。3日（同4日）には優勝パレードとセレモニーに参加した。

スネルはさらに、4日（同5日）に米人気番組「ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ」と「ジミー・キンメル・ライブ」に出演。5日（同6日）はNBAレイカーズの試合会場に現れ、6日（同7日）はNHLキングスの試合会場にも姿を見せていた。

3日（同4日）には、自身のインスタグラムで「優勝してからまだ一睡もしていないよ」と告白。X上の日本人ファンから、「スネル…寝てくれ…目元がショボショボで心配だ」「スネル…ちゃんと休んでるのかしら」「スネル寝てる？寝て？？？」などの声が上がるほどだった。



（THE ANSWER編集部）