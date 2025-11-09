グラビアアイドルの星名美津紀（29）が、10月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】すごい恵体 肩出しニットがぴたっ、シートベルトがキュッ

2012年に16歳でデビューした星名もキャリア13年、20代ラストイヤーとなった。自身のインスタグラムには黒の胸元が大きく開いたボディスーツ姿の画像を掲載。身長164センチB92W64H88という破壊力抜群のボディを見せつけているが、一方で笑顔でダブルピースするかわいさも兼ね備えている。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。デビュー当時に同誌での撮影を担当したカメラマンと再会しての現場だったことも明かした。当時はほとんど会話ができなかったが、今回は打ち解けてリラックスした表情も見せているという。



2026年5月14日には30歳の節目を迎えるが「やっぱりグラビアアイドルとしてずっと活動を続けたい」とファンにはうれしい思いも明かした。



同号は豊島心桜が表紙＆巻頭を担当。蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、青井春、さくらもも、木部桃花も登場している。



（よろず～ニュース編集部）