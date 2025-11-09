ソロデビュー５０周年を迎えたロック歌手の矢沢永吉（７６）が９日、東京ドームで７年ぶりに単独コンサートを行い、同所公演の日本人最年長記録を更新した。８日との２日間で計１１万人を動員。海外アーティストを含めてもビートルズの元メンバー、ポール・マッカートニー（２０１８年１０月／当時７６歳）と並んだ。

「ロケンローール！」。矢沢の雄たけびが、一瞬で５万５０００人の空気を支配した。「東京ドーム、今日はどうしてやろうかと思ってます。ゆっくり最後まで楽しんでください。ヨロシク！」。代表曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ，ＯＫ」や「止まらないＨａ〜Ｈａ」など全２３曲を熱唱した。

「ソロ５０周年、あっという間だったよ、本当に」としみじみ。ロックバンド「キャロル」を２年半で解散した２６歳の頃に触れ、「肩からベースギターを外して１人で張る？ いやいや張れないでしょ。１か月ぐらい寝られませんでしたよ」と回想。「絶対（頂点を）つかんでやる、と。今思えば最高でしたよ。青春のど真ん中ですね」と感慨深げに語った。

同所が開業した１９８８年にコンサートを行い、昭和、平成、令和の３元号にわたっての東京ドーム公演は史上初めて。「まさか、こんなに長く歌うことができると思ってなかったですね」と感謝した。

緩急自在のパフォーマンスでも魅せた。９月のオリコン週間ランキングで初登場１位に輝いた３５枚目の新アルバム「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」から、バラード「真実」をしっとりと聞かせた。一方でマイクスタンドをぶん回すと、米オフロード車「ハマー」の上に立って場内を１周するなど、華やかさは健在だった。

１４日の北海道公演からは、６都市１３公演の全国アリーナツアーがスタートする。ロック魂が止まらない７６歳のカリスマは「サンキューどうも。最高だよ、最高！」とご満悦。去り際には「帰りにうまいビールでも飲んで」と豪快に笑い飛ばした。

（堀北 禎仁）

〇…シングル「共犯者」（１９８８年）のカップリング曲「Ｒｉｓｋｙ Ｌｏｖｅ」では、長女で歌手の矢沢洋子（３９）と情熱的なハモりを披露した。ステージ共演は２０１８年のドーム公演以来。「７年ぶりに、洋子と一緒に歌いまーす」と話し、ノリノリで歌い上げた。