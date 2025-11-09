タレントのMatt（31）が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アレルギー反応と思われる症状で、首から足先までかゆみと斑点が出てしまったことを報告した。

「お詫び」と大きな文字でつづったMatt。斑点が出た自身の足の写真を投稿し、「お見苦しい写真すみません。朝から全身にかゆみと斑点が出てしまい、今日の午前のお仕事をひとつスキップすることになりました。その後の収録も遅れてしまい、ご迷惑をおかけして本当にすみません」と謝罪した。

「アレルギー体質ではないのですが、何かのアレルギー反応のようでびっくりしています」とし、「首から足先まで広がって本当に大変でしたが、いまはもう落ち着いています。午前中は本当に焦りました…改めてアレルギーの怖さを実感しました」と続けた。

続く投稿では「奇跡的に首から上は何もなく。不思議。無事収録乗り越えた。もう完治してますが、何のアレルギーなのか、調べてきます」と首から上には症状は出なかったといい、収録を乗り越えたことを報告。

「たぶんグルテンフリー生活続けてて…多分多分、、、小麦アレルギーになったのかなと。昨日小麦がコースに含まれてたので。アレルギーってほんと怖いね」と推測。「疲れもあると思うけど。とにかく身体気をつけます！」と結んだ。