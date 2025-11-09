Novelbright・竹中雄大、初のカバーアルバム『DIVA』リリース決定 安室奈美恵「Love Story」など収録 アーティスト写真＆ツアー情報も解禁
Novelbrightのボーカル・竹中雄大が、2026年1月14日に自身初となるソロカバーアルバム『DIVA』をリリースすることが発表された。
【動画】今後に関する重大発表も!? Novelbright・竹中雄大による緊急生配信
竹中は、韓国のオーディション番組の日本版『現役歌王JAPAN』で優勝し、日韓の代表がぶつかり合う“日韓歌王戦”でも旋風を巻き起こした。また、これまでにSNSを中心に投稿してきた歌唱動画の総再生回数は1億回を超え、日本のみならず韓国をはじめとするアジア各国でも注目を集めている。
『DIVA』は、竹中が歌い始めた当初から憧れを抱いてきた“歌姫＝DIVA”への想いが込められた作品で、自身が影響を受けてきた女性アーティストたちの楽曲をカバー。20代最後の竹中の歌声が詰まった全10曲が収録される。
誕生日当日である11月10日には、アルバムのリード曲として安室奈美恵「Love Story」のカバーが先行配信される。あわせて、来年2月からは初のソロライブツアー『竹中雄大「DIVA」Release Tour 2026』も開催決定。福岡・Zepp Fukuokaを皮切りに全国5都市を巡る予定で、11月10日午後7時からはグローバルコミュニケーションアプリ『bubble』にてチケットの最速先行がスタートする。また、11月18日からはUNIVERSAL MUSIC STORE限定で、CD購入者向けのチケット抽選先行受付も行われる。
『DIVA』には、煌（きら）びやかでありながら男性的な雰囲気をあわせ持つ新しい“DIVA像”を体現したアーティスト写真やジャケット写真も公開されており、話題を集めそうだ。
