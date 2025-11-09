『ロメリア戦記』2026年にアニメ化 捨てられた令嬢が新たな世界を作る″戦後″戦記譚
小説投稿サイト『小説家になろう』から生まれた『ロメリア戦記 〜魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した〜』が2026年にテレビアニメ化される。あわせて、ティザービジュアルが公開された。
【画像】アニメはどうなる？『ロメリア戦記』原作
本作は魔王を倒した直後、王子に婚約破棄を宣言された主人公ロメリアが、新たな世界を作る“戦後”戦記譚。原作小説、コミカライズと展開をしており、累計シリーズ50万部を突破。
ティザービジュアルでは、ロメリア・アル・レイがギリエ渓谷を見下ろす壮大なビジュアルが描かれている。
さらに公式HP、公式X、公式YouTubeチャンネルも開設。Xではコミカライズ5巻の発売を記念して漫画・上戸亮氏のサイン入りコミックスが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施。18日からは原作小説最終巻の発売を記念した有山リョウ氏のサイン入り原作小説が当たるキャンペーンも実施予定。
■コメント
▼原作：有山リョウ氏
ロメリア戦記テレビアニメ化！ありがとうございます。自著がアニメになるなんて、信じられない話です。どれぐらい信じられないかというと、これはうだつの上がらない自分が見ている、夢か妄想なんじゃないかと思うぐらい信じてないです。でも夢でも妄想でも構いません。起こさないでください。とまぁ冗談はさておき、アニメ版ロメリア戦記は才能あるスタッフの方々に恵まれ、いい仕上がりになっていると思います。皆さんぜひ見てください！
▼漫画：上戸亮氏
まさかこんな経験ができるとは思っていませんでした！まだ「やっぱり夢だったんじゃ…？」と思ったりしてます。ありがとうございます!!
▼キャラクター原案：コダマ氏
アニメ化おめでとうございます！日常、シリアス、アクション、アニメ版ではどのように描かれていくのかどれも楽しみでなりません。ロメリアたちの活躍に乞うご期待！
