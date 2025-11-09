■台風26号

9日18時現在、大型で非常に強い台風26号はフィリピンの東を北西方向へ進んでいます。

このあとフィリピン通過後は、進路を次第に東寄りに変えて、12日(水)〜13日(木)にかけては勢力を弱めながら台湾付近へ進みそうです。その後、14日(金)頃には熱帯低気圧に変わりながら沖縄の先島諸島に接近する見通しです。

沖縄では10日(月)以降、強風やうねりを伴った高波に十分注意をしてください。

なお、先島諸島では、10日(月)〜11日(火)にかけて大しけとなり、11日(火)〜14日(金)にかけては警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意をしてください。

◎10日の全国の天気

冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雨や雪が降りそうです。北海道や東北北部では、平地でも雪の降る所があるでしょう。また、東北は太平洋側でも雨の降る所がありそうです。盛岡は昼前から雨が降りやすく、雷雨に注意が必要です。一方、関東から西日本の太平洋側は天気が回復して朝からよく晴れそうです。空気が乾燥しますので、火の元にはご注意ください。また、全国的に北西からの冷たい風が強まりそうです。

◎10日の予想気温

朝の最低気温は北日本で前日より高くなりそうです。札幌は4℃高い4℃、秋田は4℃高い9℃、仙台は2℃高い11℃でしょう。東日本、西日本は前日と同じくらいの所が多そうです。東京は11℃、名古屋は12℃、新潟は11℃、大阪は14℃、福岡は15℃の予想です。

日中の最高気温は前日と比べて、日本海側は低いか同じくらいの傾向、太平洋側は高い傾向となりそうです。金沢と鳥取は2℃低い16℃、福岡は4℃低い18℃でしょう。仙台は2℃高い16℃、東京は6℃高い20℃、名古屋は2℃高い18℃、大阪は3℃高い19℃の予想です。札幌は9℃、新潟は16℃で前日と同じくらいでしょう。

なお、関東は昼過ぎから北風が強まり、急に冷えてきそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

沖縄や奄美は10日(月)または11日(火)以降、しばらく雨で、週の中頃から大雨となるおそれがあります。影響が長引くため、今後も最新の情報にご注意ください。西日本は晴れる日が多いですが、13日(木)は太平洋側を中心に、曇りや雨となりそうです。

・東日本

新潟は10日(月)から11日(火)にかけてと13日(木)に雨が降るでしょう。関東と東海は晴れて秋らしい体感の日が多くなりそうです。朝晩は冷えてきますので、一日の中での寒暖差にお気をつけください。

北日本日本海側は周期的に雨や雪が降るでしょう。11日(火)は東北の平地でも雪の降る所がありそうです。一方、太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥が進みそうです。また、朝晩は一層冷えてきますので、お鍋やおでんなどを食べて、身体を中から温めてあげましょう。