ロック歌手矢沢永吉（76）が9日、東京ドームでソロデビュー50周年記念コンサートを行った。同所公演は18年9月以来、約7年ぶり6度目で、76歳2カ月での単独公演は日本人の最年長記録。前日と合わせて2日間で約11万人を魅了した。

地鳴りのような「永ちゃん」コールが響く中、「レイニー・ウェイ」で幕開け。スタンドマイクを蹴って1回転させるとハンドマイクに切り替え、両手を突き上げて「ロックンロール！」と激しくシャウト。「ようこそ、いらっしゃい〜。東京ドーム2日目。一緒に行こうぜ〜」。

反骨のロックスターは2曲目の「Rambling Rose」では早くも上着を脱ぎ捨てた。激しい2曲の後はバラード調の「ゴールドラッシュ」と再びロックの「世話がやけるぜ」。シーンと静まり返る会場に唯一無二の歌声を何度も響かせた。

最初のあいさつで「みなさん、本当に今日はありがとう。まさかのソロ50周年。あっという間だったよ。『キャロル』からソロになって、26歳。絶対につかんでやると思った。今思えば最高だったね。『青春』という言葉があるが、まさにそのど真ん中ですね。ピンで張る。町から町へやりましたよ。やってやってやって50周年で東京ドーム。今日は2日目でどうしてやろうかと思っています。ゆっくり楽しんで。ヨロシクッ」。

ステージを右に左に縦横無尽に動き回る。以前、日刊スポーツの取材に「若いころ、ロックというのは砕けてぶち切れてブロークンであれば格好良いと思った。でも今は違う。オーディエンス（聴衆）を手の中にして空気感を握れる。手応えを感じながら爆発できる」と語っていた。その言葉通り、ファンの歓声や手拍子を全身に浴びながら何度も笑顔を見せた。

「正直言いますと、ツアーが近づくと『俺、やれんのかな』と少しびびってました。で、あっという間に11月8日、昨日だよ。オーーマイガー。もうやるしかない。でも、幸せです。気付いたらいい年になりました。まさかこんなに長く歌えるとは思っていなかった。皆さん、本当にありがとうございます」。

「もうひとりの俺」はギターの弾き語りで、「Risky LOve」では長女の洋子（39）と約7年ぶりに共演した。米国製大型車ハマーに乗ってドームを一周した際は「近くなったね。ロックンロール」と呼びかけた。

アンコールではファンが総立ち。「止まらないHa〜Ha」では矢沢のシャウトに合わせ、会場中をタオルが何度も舞った。「最高だよ、最高っ」。

矢沢と東京ドームは縁が深い。78年に前身の後楽園球場で日本人ロック歌手として初の単独公演を敢行。東京ドームが開業した88年にもステージに立った。

「すべてをさらけ出すのが僕の思うロックスピリット」の信念を貫き、2時間超で23曲のYAZAWAワールドを全開で披露。昭和、平成、令和を駆け抜けたロックのカリスマは、音楽史に新たな歴史を刻んで節目のステージを締めくくった。

【松本久】

◆セットリスト

＜1＞レイニー・ウェイ

＜2＞Rambling Rose

＜3＞ゴールドラッシュ

＜4＞世話がやけるぜ

＜5＞さめた肌

＜6＞SOMEBODY'S NIGHT

＜7＞“カサノバ”と囁いて

＜8＞ラスト・シーン

＜9＞メドレー 共犯者〜MARIA

＜10＞もうひとりの俺

＜11＞ワン・ナイト・ショー

＜12＞古いラヴ・レター

＜13＞Risky Love

＜14＞HEY YOU…

＜15＞黒く塗りつぶせ

＜16＞メドレー A DAY〜I LOVE YOU,OK

＜17＞YOU

＜18＞真実

＜アンコール＞

＜19＞鎖を引きちぎれ

＜20＞止まらないHa〜Ha

＜21＞トラベリン・バス

◆矢沢とライブ

▼75年 初のソロコンサートツアー

▼77年 日本人ロック歌手で初の日本武道館公演

▼78年 後楽園球場で5万人ライブ

▼88年 初の東京ドーム公演

▼97年 英国でプレスリー没後20年の記念公演に唯一の日本人として参加

▼99年 初の米国コンサートツアー

▼02年 初のアコースティックツアー

▼07年 武道館公演100回を達成

▼09年 60歳を飾る20年ぶりの東京ドーム公演

▼15年 インターネットライブを配信

▼20年 コロナ禍で全公演が中止に

▼21年10月 19年以来、1年10カ月ぶりのライブツアー開催

▼21年12月21日 武道館公演146回を達成。ソロアーティストの最多記録を更新

▼22年8月 東京・国立競技場でデビュー50周年記念公演。19年11月に改修を終えた同競技場で初の有観客ライブ

▼23年12月 武道館公演150回を達成

○…9月24日には6年ぶりに通算35枚目のアルバム「I believe」を発売し、オリコンの週間ランキングで初登場1位を獲得した。76歳1カ月（当時）での1位獲得は最年長記録。通算56作目となるアルバムトップ10入りも自己記録を更新して歴代1位だ。累積売り上げは8万5000枚。

◆矢沢永吉（やざわ・えいきち）1949年（昭24）9月14日、広島生まれ。72年にロックバンド「キャロル」のリーダーとしてデビュー。75年に解散し、同年にソロデビュー。「時間よ止まれ」「YES MY LOVE」などヒット曲多数。紅白歌合戦には09年と12年にゲスト出演。94年のTBS系ドラマ「アリよさらば」、99年の映画「お受験」に主演するなど俳優としても活躍。78年発売の自叙伝「成りあがり」は100万部超のベストセラー。血液型B。