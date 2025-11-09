¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç photo/Getty Images

¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡Ê21¡Ë¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦1¿Í¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢º£²Æ4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å6»î¹ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤ÏÌöÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£º£Àá¤Î¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é2¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

³Î¤«¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆ±Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£

¡ÖÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¯¤·¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Æ¯¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ì¡£¤³¤ì¤¬Èà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×

¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×

¡ÖÈà¤Ï°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï100¡ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¤Ï¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Çµ±¤­»Ï¤á¤¿¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥­¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£