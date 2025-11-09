¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ì¡£¤³¤ì¤¬Èà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡¡Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¡È2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡É¡¢¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦1¿Í¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢º£²Æ4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å6»î¹ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤ÏÌöÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º£Àá¤Î¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é2¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¯¤·¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ì¡£¤³¤ì¤¬Èà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡ÖÈà¤Ï°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï100¡ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤È¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¤Ï¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØBBC¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Çµ±¤»Ï¤á¤¿¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£