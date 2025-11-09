子どもの予防接種の動画に→実母「かわいそう」「トラウマになって…」言いたい放題でイライラ【ママリ】

Lこの記事では、実母に予防接種の様子を共有したところ「かわいそう」「トラウマになりそう」と言われてイライラしたという投稿を紹介します。返信の中でも投稿者さんの気持ちを無視する実母の態度にモヤモヤしてしまったそうです。

実母と連絡を取りたくない…

実母に対してイライラしてしまいます。



現在、実母とは新幹線で2時間半ほどの距離に住んでいます。

息子の時は里帰り出産をしましたが、その際にも度々衝突があり、予定よりも早く帰宅することになりました。



その後もLINEなどで最低限の連絡は取っていましたが、やりとりの中で引っかかることが多く、特に動画の催促などにモヤモヤする気持ちが続いています。



先日、2ヶ月健診で予防接種がありました。動画撮影が可能だったため、その様子を撮って母に送りました。すると、以下のような返信がありました。



* 「なんでお母さん（私）が抱っこしながら打たせてあげないの？怯えて泣いてて可哀想」

* 「今回のことがトラウマになって、今後病院に行くたびに泣くようになると思う」



私は医師の指示に従い、赤ちゃんを寝かせた状態で接種を受けさせました。それにも関わらず、このような言い方をされ、自分が配慮のない母親であるかのように責められている気がして、非常に嫌な気持ちになりました。



その旨を伝えたところ、

「責めたつもりはない。そう感じるあなたの受け取り方がおかしい。産後でホルモンバランスが崩れてるから、イライラしてそう思うだけ」と返されました。



結果として、私の気持ちは否定され、産後のせいにされただけで、さらにモヤモヤが募りました。



そもそも、予防接種の際に抱っこしなかったことが、そこまで赤ちゃんのトラウマになるものなのでしょうか？ 医師からは「寝かせてください」と言われただけで、抱っこするような指示は一切ありませんでした。



こんな些細なことで実母にイライラしてしまう私の方がおかしいのでしょうか。動画を送ったこと自体、私の配慮不足だったかもしれませんが、これをきっかけに、ますます母と連絡を取りたくないと感じている自分がいます。 出典：

母とは衝突してしまうことがあり、最低限の連絡に留めていたという投稿者さん。今回の予防接種の動画のこと以外にもたくさんの気になる言葉があり、モヤモヤがたまってしまったようです。



実母といい関係を築ければいいですが、よい距離感は人それぞれですよね。自分の気持ちを大切にしながら、距離を保って実母と関わっていいのではないでしょうか。

実母との今後にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

距離置いた方がいいと思います。

ママリさんのお母さんも、文章読む限り配慮できる方ではないので、余計に産後の今は関わらない方がストレスにならずママリさんの為にもなるかなと💦

あと、生後2ヶ月にトラウマも何もありません。覚えてませんよ。たしか1歳くらいしたらここで痛いことしたって覚えていて白衣着た先生みると泣いてしまうってことはありました😅医師の指示に従うべきであってこれが最前の方法であり安全配慮されたものだと思うので、気にしなくていいと思います！

もう連絡取るのやめましょ！私も関わり一切なくしてから幸せです😂 出典：

2ヶ月なら何もわかってないしトラウマも何もないと思います。😥

医者に言われた通りにこっちはするしかないし、可哀想とか言われても‥って感じですね😅

寝かせろと言われてるのに可哀想なのでって抱き抱えてたら怒られますし逆に変な親認定されそうです。

何も考えずに思ったことをそのまま言っちゃってるのかなと思いますが否定的な発言が多いと言われた方は嫌な気持ちになりますよね。



普通にお母さんの言い方の方があまりよくないと思いますが、言ってもわかってくれなさそうなので

お母さんの言う通り、ホルモンバランスのせいですぐイライラするし気になるから、落ち着いてから動画もまとめて送るねでしばらく放置でいいと思います。💦 出典：

親子といえども、口にする言葉を選ぶ時の配慮は必要ですよね。話すたびにモヤッとしてしまうような相手なら「落ち着いたら連絡するね」とだけ伝え、しばらく連絡は控えていいのではないでしょうか。



家族といえど、無理をして付き合い続ける必要はありません。子育て中は気持ちが不安定になることもあるので、自分のメンタルを大切に、ほどほどの家族づきあいができるといいですね。

記事作成: こびと

