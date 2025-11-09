田中みな実、サイド＆背中ざっくりSEXYドレスで大胆肌見せ【オーデマ ピゲ150周年記念イベント】
【モデルプレス＝2025/11/09】女優・フリーアナウンサーの田中みな実が11月9日、東京・Ginza Sony Parkにて行われた時計ブランド「オーデマ ピゲ」150周年記念「ハウス オブ ワンダーズ展」セレブレーションイベントのフォトコールに登場した。
【写真】田中みな実、美ボディ際立つSEXYドレス姿
サイドから背中がざっくりとあいた真っ赤なドレスを纏い登場した田中。ほどよい主張のある34mm径のサイズと、全体に施された「フロステッドゴールド加工」によって、マットな質感ながらダイヤモンドのような輝きを放つロイヤルオーク（940万5000円）に合わせ「ラグジュアリー感のあるお時計なので、これからのシーズンに向けて、ホリデーっぽい感じのルックに」とスタイリングのポイントを紹介した。
また、自身にとってのオーデ マピゲの存在を問われると「私は30代になって初めて買わせていただいたんですけれども、今こうやって展覧会を見させていただいて“身に着ける工芸品”だなと感じています」と話した。
世界三大時計ブランドの一つであるスイスの名門時計ブランド「オーデマ ピゲ」は、創業150周年を祝う特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展」を2025年11月10日〜2026年4月30日まで、東京・銀座にて開催。ブランドの創業地への“扉”としてデザインされ、時計愛好家はもちろん、初めて「オーデマ ピゲ」に触れる人もブランドの世界観を体感できる没入型の展示となる。
今回のセレブレーションイベントには、田中のほか、Snow Manの渡辺翔太、玉木宏、Verbal、山本美月らブランドと縁のある豪華なゲストが来場した。（modelpress編集部）
◆田中みな実、真っ赤なドレス姿披露
◆「オーデマ ピゲ」創業150周年記念イベント「ハウス オブ ワンダーズ展」
