銭湯×屋外サウナの温浴施設「ユブネ サウナパーク」埼玉・イオンモール羽生に誕生
【女子旅プレス＝2025/11/09】埼玉県羽生市のイオンモール羽生内に、銭湯やアウトドアサウナの魅力を融合させた「ユブネ サウナパーク（YUBUNE SAUNA PARK）」が、2025年11月30日にグランドオープンする。
【写真】埼玉・長瀞にグランピング「Morethann Paradise」荒川を見下ろす好立地でBBQやアクティビティ体験
「ユブネ サウナパーク」は、銭湯・スーパー銭湯・サウナ施設・アウトドアサウナのいずれにも該当せず、それらすべての魅力を融合させた“ニュータイプ銭湯”を目指す温浴施設。
イオンモール羽生のアウトドアをテーマにした新エリア「noNIWA（ノニワ）」内に出店し、温浴文化を愛するすべての人に、一歩踏み込んだ新しいウェルネス体験を提供する。
施設内には、男女別浴室に生薬・ハーブを使用した彩り湯、露天風呂、爆風と音楽を融合させた名物の“爆風ミュージックロウリュ”を楽しめるサウナを完備。
そして専用サウナ着や水着で楽しめる広大な男女共用屋外エリア「WELLNESS GARDEN」では、サウナ室を眺めながらゆったりと浸かれるくつろぎ湯、開放感あふれる水風呂に加え、店舗ロゴを底面にあしらった深さ120cmのプールを用意。水着でゆったりとクールダウンを楽しめる。
また「WELLNESS GARDEN」には、全く趣の異なる2種類のサウナ室を用意。揺らめく炎の温もりをそばに感じられるペレットストーブを導入した「ROCK SAUNA」、そして照明演出とともにミュージックロウリュやアウフグースを楽しめる「ENTAME SAUNA」があり、ここならではの発汗体験を提供する。
湯上りのリラックスタイムや食事も快適に過ごせる工夫がなされている。
コンパクトながらも快適さを追求した休憩スペースには、ソファ・テーブル席のほか、マンガ好きには嬉しいコミックコーナーも設置。
レストランスペースではスポーツ観戦を楽しみながら食事ができる。また、注文の手間を省くモバイルオーダーシステムが導入されており、スムーズな利用をサポートする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：埼玉県羽生市川崎2丁目281-7イオンモール羽生noNIWAエリア内
TEL：048-598-6437
営業時間：9:00〜24:00（最終受付 23:30）
レストラン営業時間：11:00〜23:00（LO 22:30）
屋外エリア営業時間：9:00〜23:00
定休日：不定期（年2回のメンテナンス休館がある予定）
【Not Sponsored 記事】
【写真】埼玉・長瀞にグランピング「Morethann Paradise」荒川を見下ろす好立地でBBQやアクティビティ体験
◆男女共用でも楽しめる温浴体験「ユブネ サウナパーク」
「ユブネ サウナパーク」は、銭湯・スーパー銭湯・サウナ施設・アウトドアサウナのいずれにも該当せず、それらすべての魅力を融合させた“ニュータイプ銭湯”を目指す温浴施設。
施設内には、男女別浴室に生薬・ハーブを使用した彩り湯、露天風呂、爆風と音楽を融合させた名物の“爆風ミュージックロウリュ”を楽しめるサウナを完備。
そして専用サウナ着や水着で楽しめる広大な男女共用屋外エリア「WELLNESS GARDEN」では、サウナ室を眺めながらゆったりと浸かれるくつろぎ湯、開放感あふれる水風呂に加え、店舗ロゴを底面にあしらった深さ120cmのプールを用意。水着でゆったりとクールダウンを楽しめる。
また「WELLNESS GARDEN」には、全く趣の異なる2種類のサウナ室を用意。揺らめく炎の温もりをそばに感じられるペレットストーブを導入した「ROCK SAUNA」、そして照明演出とともにミュージックロウリュやアウフグースを楽しめる「ENTAME SAUNA」があり、ここならではの発汗体験を提供する。
◆くつろぎ＆飲食空間も充実
湯上りのリラックスタイムや食事も快適に過ごせる工夫がなされている。
コンパクトながらも快適さを追求した休憩スペースには、ソファ・テーブル席のほか、マンガ好きには嬉しいコミックコーナーも設置。
レストランスペースではスポーツ観戦を楽しみながら食事ができる。また、注文の手間を省くモバイルオーダーシステムが導入されており、スムーズな利用をサポートする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ユブネ サウナパーク（YUBUNE SAUNA PARK）
所在地：埼玉県羽生市川崎2丁目281-7イオンモール羽生noNIWAエリア内
TEL：048-598-6437
営業時間：9:00〜24:00（最終受付 23:30）
レストラン営業時間：11:00〜23:00（LO 22:30）
屋外エリア営業時間：9:00〜23:00
定休日：不定期（年2回のメンテナンス休館がある予定）
【Not Sponsored 記事】