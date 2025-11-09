渋谷凪咲、借金もお金の貸し借りもしない主義だけど…“言い値”で貸すと思う相手
女優・タレントの渋谷凪咲（29歳）が、11月8日に放送されたトーク番組「深夜の金欲 乙女の会」（テレビ東京系）に出演。借金もお金の貸し借りもしない主義だが、「本当に親友で、この子になら大丈夫って思えるなら、頼まれれば言い値で貸すと思います」と語った。
大久保佳代子、納言・薄幸、渋谷凪咲が“乙女のお金事情”を覗き見する深夜のガールズトークバラエティに出演。大久保も幸も悪い男にお金をつぎ込んでいる過去を話すが、渋谷は父親がとても真面目で、その影響から借金もお金の貸し借りもせず、「もし貸すならあげる」と語る。
大久保が渋谷に「もし親友から『理由は言えないんだけど、お金貸して』って言われたらいくら貸せる？」とたずねると、渋谷は「本当に親友で、この子になら大丈夫って思えるなら、頼まれれば言い値で貸すと思います」と回答。
大久保が「1000万」と具体的な値段を言うと、渋谷は「1000万！ちょっと1回、コンビニでおろせる額まで貸すね」と言って、大久保から「プライスダウン！」とツッコミが入った。
大久保佳代子、納言・薄幸、渋谷凪咲が“乙女のお金事情”を覗き見する深夜のガールズトークバラエティに出演。大久保も幸も悪い男にお金をつぎ込んでいる過去を話すが、渋谷は父親がとても真面目で、その影響から借金もお金の貸し借りもせず、「もし貸すならあげる」と語る。
大久保が「1000万」と具体的な値段を言うと、渋谷は「1000万！ちょっと1回、コンビニでおろせる額まで貸すね」と言って、大久保から「プライスダウン！」とツッコミが入った。