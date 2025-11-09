ヴイエー ヴァンドーム青山のホリデーコレクション♡自分へのご褒美に輝きを

2025年11月5日（水）、ヴイエー ヴァンドーム青山から心ときめくホリデーコレクションが登場します。流れるようなラインのネックレスや、クラシカルなレースモチーフ、幸運を呼ぶ馬蹄デザインなど、冬の装いを華やかに彩るジュエリーが勢ぞろい。上質な素材と繊細なデザインが織りなす特別な輝きは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

上品なきらめき♡ヴイエー ヴァンドーム青山の新作ネックレス

＜ラインナップ＞

ネックレス 左価格：27,500円（K10YG／ダイヤモンド）／右価格：49,500円（K18YG／ダイヤモンド）※2026年1月12日までの期間限定プライス

流線ラインが美しいネックレスは、1粒のダイヤモンドが肌の上で繊細に輝く上品なデザイン。

レース模様の「エクラレース」シリーズは、3枚の葉が連なる優美なフォルムで、ミルグレイン装飾がクラシカルな魅力を演出します。

さらに、淡水パールをあしらったチェーンリング（23,100円～30,800円）も登場。動くたびに輝くパールが、手元に上品な華やかさを添えます。

＜ラインナップ＞

ネックレス 価格：上 38,500円（K18YG／ダイヤモンド）／右 27,500円（K10YG／ダイヤモンド）※2026年1月12日までの期間限定プライス

ピアス 価格：52,800円（K10YG）

イヤーカフ 価格：22,000円（SV925（イエローゴールドメッキ／ロジウムメッキ））

上質な冬を纏う♡プラステの「カシミヤブレンドT」が叶えるあたたか美

幸運を呼ぶモチーフジュエリーで心ときめく冬を

＜ラインナップ＞

チェーンリング 価格：29,700円（K10YG／ダイヤモンド）

ブレスレット 価格：25,300円（K10YG／ダイヤモンド）

ネックレス 価格：38,500円（K10YG／ダイヤモンド）

馬蹄モチーフのチェーンリングやブレスレットは、幸運を呼ぶお守りとして人気のデザイン。9石のダイヤモンドが輝き、新しい年の始まりにもぴったりのアイテムです。

また、夜空をイメージした三日月と星モチーフのネックレス（16,500円～22,000円）は、希望と成長を象徴するロマンティックなデザイン。限定ボックス入りでギフトにもおすすめです♪

永遠を象徴する∞モチーフや花デザインも登場

無限を描く曲線が美しいネックレス（19,800円）は、永遠の絆や可能性を象徴するデザイン。

ハート＆リボンモチーフのリング（14,300円～16,500円）は、大人の女性にふさわしい甘すぎない可愛らしさをプラスします。

さらに、「思いやり」や「愛情」の花言葉をもつ6枚花モチーフの3wayピアス（16,500円）は、シーンに合わせて3通りにアレンジ可能。華やかさと実用性を兼ね備えた逸品です。

ホリデー気分を高める特別なギフトボックス♡

11月5日（水）～12月31日（水）の期間中、対象商品を購入すると、限定デザインのスペシャルボックスでお届け。

ホリデーの高揚感をさらに盛り上げる特別なパッケージです。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを♪

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも♡

ヴイエー ヴァンドーム青山のホリデーコレクションは、上品な輝きと温もりを感じるラインナップ。

日常を少し特別に彩るジュエリーをまとえば、この冬がもっとロマンティックに。あなたの心に寄り添う“特別なきらめき”を、ぜひ見つけてみてください。