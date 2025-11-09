現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】あの歌麿が変わり果てた表情を…

その次回放送分となる、第四十四回「空飛ぶ源内」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第四十四回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。

＜第四十四回のあらすじ＞

蔦重の前に「耕書堂で本を書かせて欲しい」と駿府生まれの貞一（井上芳雄さん）と名乗る男が現れる。

貞一は源内（安田顕さん）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める蔦重。

その後、玄白（山中聡さん）や南畝（桐谷健太さん）、重政（橋本淳さん）らと会い、源内の謎を追い続けることに。

一方、歌麿（染谷将太さん）は吉原で、本屋に対して「派手に遊んだ順に仕事を受ける」と豪語し、座敷で紙花をばらまき…。