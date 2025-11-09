¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¾ìÌÌ°Ê¹ß¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤Î³¨¤òÉÁ¤¯»ÑÀª¤¬¡Ä¡×¡Ö¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢·ë¶ÉÄÕ½Å¤¬¡Ä¡×¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ãÉâÀ¤³¨»ØÆ³¡ä¸þ°æÂçÍ´¤µ¤ó¡¦¾¾¸¶°¡¼Â¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
²ÎËû¡¢À¯±é¡¢ËÌºØ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼Ì³Ú¡Ä¡£¹¾¸ÍÊ¸²½¤òºÌ¤ë³¨»Õ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£¤·¤«¤·ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸½Âå¤Ç¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºîÉÊ¤¬´°À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿»ñÎÁ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³¨»Õ¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤äµ»¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ä¶ìÏ«¤¬¡©¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÉâÀ¤³¨»ØÆ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸þ°æÂçÍ´¤µ¤ó¤È¾¾¸¶°¡¼Â¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô µÈ²¬¹¨¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â¤Ï²ÎËû¤¬¡ã¼«Ê¬¤Î³¨¡ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é°Ê¹ß¡¢¤³¤Î»ÑÀª¤Ë¡Ä
* * * * * * *
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂç²Ï¤¬¡ª¡×
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÉâÀ¤³¨»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¸þ°æ¤µ¤ó¡§ËÍ¼«¿È¤ÏÉâÀ¤³¨¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ²è²È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î³¨¤òÉÁ¤¯Ëµ¤é¤Ç¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÉü¸µÌÏ¼Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHK¤È¤Î±ï¤Ï¡¢2017Ç¯¡¢ËÌºØ¤ÎÌ¼¤òµÜºê¡Ê¡öºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡ØâÁ¡Ê¤¯¤é¤é¡Ë¡ÁËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤¤¤¦Ê¸²½Åª¤ÊÆâÍÆ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤â¤Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¸½¾ì¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£
¤½¤â¤½¤â¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊ¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï´¶³´¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§»ä¤âÆüËÜ²è²È¤Ç¤¹¡£¸þ°æ¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÇÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¸ÅÅµ³¨²è¤Î¸¦µæ¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆîÁ×»þÂå¤ÎÊ©²è¤ä³ùÁÒ»þÂå¤ÎÊ©²è¤È¤¤¤¦¡¢º£¤«¤é1000Ç¯¼å¤°¤é¤¤Á°¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¡£ÉâÀ¤³¨»Õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸þ°æ¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë³¨¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©ºî
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸þ°æ¤µ¤ó¡§¤Þ¤º¡¢´°À®¤·¤¿ÈÇ²è°Ê³°¤Ç·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë³¨¤Ï¡¢Á´¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÈÇ²è¤òÄ¦¤ë¤¿¤á¤ÎËÏÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÈÇ²¼³¨¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬¼ê½ñ¤¤ÇÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Î²¼³¨¤È¤«¡¢²¼³¨°ÊÁ°¤Î¥é¥Õ¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÁüÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¹Í¾Ú¤ä±é½Ð¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Á¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ400ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1ÅÀ¤Î³¨¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ£¿ôÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿ÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óºÇ¹âµÏ¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ¶á¤À¤È¡¢Âç¼ó³¨¤Î´°À®¤Þ¤Ç¡¢²ÎËû¤äÄÕ½Å¤¬»×°Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¡£µÓËÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°À®ÈÇ¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢±é½Ð¤ÎÊý¤È¡Ø¤³¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤¢¤¢¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¹Íºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¤ÎÉâÀ¤³¨ÉÁ¼Ì»ØÆ³
¡½¡½½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤¯¾ìÌÌ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³¨»Õ¤¬¾²¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯»ÑÀª¤Ê¤É¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¸þ°æ¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤¬¼ÂºÝ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¾ìÌÌ¤äÀ©ºî¹©Äø¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆÃ¤Ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§³¨¤òÉÁ¤¯»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¾¯¤Î¸ØÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó±é¤¸¤ë²ÎËû¡£¼Â¤Ï²ÎËû¤¬¡ã¼«Ê¬¤Î³¨¡ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é°Ê¹ß¡¢¾²¤ÇÉÁ¤¯ºÝ¡¢Â¤òÊø¤·¤Æ¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î±é½ÐÃ´Åö¤ÈÀ÷Ã«¤µ¤ó¤¬Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â³¨¤ò¾²¤ÇÉÁ¤¯»Ñ¤ÏÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÅÀ¯¤ÏÊÒÂ¤òÎ©¤Æ¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢³¨»Õ¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌò¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¼«Á³¤ÈÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¡¼¥º¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¿¤¹¤éÆÃ·±
¡½¡½½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë³¨¤ÎÉÁ¤Êý¤ò»ØÆ³¤µ¤ì¤ë¾å¤Ç¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎý½¬ÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬ÎÌ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¨¤Î·Î¸Å¤ÏËè²ó1»þ´Ö¤«¤éÂ¿¤¤»þ¤Ï2»þ´Ö¤Û¤É¡£¤½¤ì¤³¤½µÙ·Æ¤Ê¤·¤Ç¤Î¤Ò¤¿¤¹¤éÆÃ·±¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏÉ®¤Î»ý¤ÁÊý¤«¤é¡£ÉâÀ¤³¨¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¤ÏÉ®¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¼ê¤Î·Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Àþ¤ò°ú¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ø¡£
¤Ê¤ª¡¢½é¤á¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î²ÎËû¡¦Åâ´ÝÌò¤ÎÅÏîµÅÍæÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¡¢¡ÖÅâ´Ý¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸½¾ì¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ø¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¸þ°æ¤µ¤ó¡§»ä¤¿¤Á¡¢Ìò¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°¡ä¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸Îý½¬¤òÈ¿Éü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÉ®Ë¡¤Ï³Î¤«¤Ë¤ª¤¤¤½¤ì¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉÁ¤¯ÉôÊ¬¤ò¹Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤³¤Î·Á¤ò½¸ÃæÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±ðÆóÏº¤Î³¨¡ä¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÁ¤½ç¤âÁ´Éô·è¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¯±éÌò¤Î¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¤Î¼ê¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢É®¤Ç´é¤ä¼ê¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿§¤òÅÉ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀþÉÁ¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°Ê³°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Àþ²è¤ò¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À÷Ã«¤µ¤ó¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÀå¤ò´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¤ÎÎý½¬ÎÌ
¡½¡½À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Îý½¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§¸ø¼°¤ÎÎý½¬²ó¿ô¤Ç¸À¤¦¤Èº£Æü¤Þ¤Ç¤Ë18²ó¡£1²ó¤¢¤¿¤ê2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤ÇÌ¡²è¤ÏÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¸þ°æ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸½¾ì¤Î²£¤Ê¤É¤Ç¤âÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥ö·î¸å¤Î»£±ÆÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤í¤½¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·Î¸Å¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï²ÎËûÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´é¤òÉÁ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡£Àè¤Û¤É¤â¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉ®¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ø²ÎËû¤¬ÉÁ¤¯´é¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡Ù¤È¤Ä¤«¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡£
¸åÈ¾¤ÎÎý½¬¤Ç¡Øº£Æü¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ù¤ÈÂêÌÜ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢°ìÈ¯¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£²ÎËû¤Î´é¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÆÃÄ§¤À¤Ê¡¢ÌÜ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤È¾åÃ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¤ÏËÜÈÖ¤Î²¿»þ´Ö¤âÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÊÌ¤Ë·Î¸ÅÆü¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³Ú²°¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï²ÚÎï¤Ë°ìÈ¯OK¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÄÕ½Å
¡½¡½¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼Ì³Ú¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÈÇ²è¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡ãÈÇ²¼³¨¡ä¤ò¼ç¤ËÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½Âå¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈÇ²¼³¨¤ÏËÏ¤ÎÀþÉÁ¤À¤±¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤Î¾è¤Ã¤¿ÈÇ²è¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¼Ì³Ú¤ÏÇöÀ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤êÇ»À¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤äÉôÊ¬Åª¤Ê¸ØÄ¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê»×ÏÇ¤äµ»½Ñ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸þ°æ¤µ¤ó¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ì³Ú¤Î½é´ü¤ÎºîÉÊ·²¤Ï¡Ø¹õ±ÀÊì¡Ù¤¬ÇØ·Ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï²¼³¨¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇØ·Ê¤ò¹õ¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÇ²èÆÃÍ¤ÎÉ½¸½µ»Ë¡¤Ç¤¢¤ê¡¢À¢»Õ¡Ê¤¹¤ê¤·¡Ë¤Î¼êµ»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ÁÌ©¤ÊÀþ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Ä¦»Õ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÈÇ¸µ¤Î»Å»ö¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÈÄÕ½Å¡É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÎËû¤ä¼Ì³Ú¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Èà¤ÎÎÏ¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤â²è²È¤È¤·¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤«¤é¡Ö¼¡¤Ï¤¢¤ì¤òÉÁ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬º£¥¦¥±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤
¡½¡½¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâÀ¤³¨¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸þ°æ¤µ¤ó¡§¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¤Ï²ÎËû¡¢¼Ì³Ú¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÀ¯¤ä½Õ¾Ï¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤¿¤ê¡¢½ÕÄ®¤äÀ¯±é¤Î²«É½»æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÇ²è¤Ë¤·¤Æ¤â²«É½»æ¤Ë¤·¤Æ¤âÂçÎÌÀ¸»º¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í¤Î¼ê¤ÇÉÁ¤¡¢Ä¦¤ê¡¢À¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢°ìÈÌÂç½°¤Î¤¿¤á¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾¸¶¤µ¤ó¡§ÉâÀ¤³¨¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÌºØ¤Î¡ÖÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡×¤ä¹½Å¤Î¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¤Ê¤ÉÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö³¨¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¢»Õ¤¬¤¤¤¿¤êÄ¦»Õ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÈÇ¸µ¤¬¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤¿¸å¤ËÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÉâÀ¤³¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉâÀ¤³¨»ØÆ³¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£