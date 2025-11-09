60代前半でパート収入300万円・年金収入22万円でも確定申告は必要になるの？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の確定申告についての質問です。
「60代前半で、昨年の収入がパート年収300万円、特別支給の老齢厚生年金が年間22万円、企業年金5000円です。年末調整は勤務先ですんでいます。この場合、確定申告は必要でしょうか？」
個人事業主やフリーランスなど、会社に勤めていない人は年末調整が行われないため、自分で確定申告を行う必要があります。一方で、会社員やパート勤務の人でも次のような場合には確定申告が必要です。
・給与を2カ所以上から受け取っている
・給与所得や退職所得以外の所得（年金・不動産・副業など）が合計20万円を超える
今回のケースのようにパート収入が1カ所からで、勤務先で年末調整を済ませている場合、「給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうか」がポイントです。
公的年金（特別支給の老齢厚生年金や企業年金）は雑所得として扱われます。ただし、年金収入には「公的年金等控除」という仕組みがあり、65歳未満の場合は60万円が控除されます。
計算してみると……
公的年金の雑所得＝（特別支給の老齢厚生年金22万円＋企業年金5000円）−公的年金等控除60万円＝マイナス（0円扱い）
つまり、課税対象となる年金所得は0円です。
パート収入300万円が勤務先で源泉徴収済みであり、年金所得は0円です。したがって、「給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える」という条件に該当せず、確定申告をする必要はありません。
税制は毎年のように変更があります。年金の支給額や副収入の内容によっては、申告が必要になるケースもあるため、不安な場合は最寄りの税務署や年金事務所に確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
