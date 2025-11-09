Á´¹ñÁíÂÎ8¶¯¤ÎÈÓÄÍ¤Ï·è¾¡¤Ç1ÅÀ±ó¤¯ÎÞ¡¡¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¹ñÎ©¤Ë¡×¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ê¡²¬Âç²ñ·è¾¡¡Û
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à»Ë¾åºÇ¹â¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÈÓÄÍ¤Ï¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ºÆ»°¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤âÁê¼êGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾10Ê¬¡¢FWÄÍËÜ°ìºé¡Ê¤¤¤Ã¤µ¡¢3Ç¯¡Ë¤¬±¦Â¤ÇÆñ¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÕÃÏ¤Î1¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÄÍËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡ËÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤È²ù¤ä¤ß¡¢ÃæÄÔ´î·É´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ç0¡½2¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤ËÂÐ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤Î¤»¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ì¿È¤ËÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¹â±ßµÜÇÕU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¶å½£1Éô¤Ç3»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ6°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÍËÜ¤Ï¡Ö¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤Î¹ñÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë