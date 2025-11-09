一生に一度は行きたいと思う「群馬県の絶景スポット」ランキング！ 2位「奥四万湖」を抑えた1位は？【2025年調査】
思わず息をのむような絶景は、見る人の心に深く刻まれる特別な体験です。雄大な自然や幻想的な光景、四季折々の美しさが織りなす風景は、日常を忘れさせてくれる癒しの時間を与えてくれます。
All About ニュース編集部は11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に「絶景スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、一生に一度は行きたいと思う「群馬県の絶景スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「四季によって湖の色が変わる“四万ブルー”がとても神秘的で、写真では伝わらないほどの美しさがあると聞いたからです」（40代男性／大阪府）、「とても綺麗な青色をしている。見たことない景色をみたい」（20代女性／岡山県）、「静かにゆっくり湖畔散策を楽しめる」（40代女性／福島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ラベンダーといえば北海道のイメージだが、純粋に興味がある」（20代女性／神奈川県）、「夏でも涼しく、 なだらかな斜面にラベンダーなど高原の植物が咲いて綺麗です」（50代女性／広島県）、「ラベンダーというと、富良野を思い浮かべますが、近場のラベンダーパークも見てみたいです」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に「絶景スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、一生に一度は行きたいと思う「群馬県の絶景スポット」を紹介します！
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位：奥四万湖（群馬県吾妻郡中之条町）／39票2位は「奥四万湖（群馬県吾妻郡中之条町）」でした。四万川ダムによってできた人造湖で、季節ごとに変化するエメラルドブルーの水面が魅力です。周囲の山々とのコントラストが美しく、ドライブコースやハイキングスポットとしても人気。特に紅葉の時期には、多くの観光客が訪れる絶景ポイントとなっています。
回答者からは「四季によって湖の色が変わる“四万ブルー”がとても神秘的で、写真では伝わらないほどの美しさがあると聞いたからです」（40代男性／大阪府）、「とても綺麗な青色をしている。見たことない景色をみたい」（20代女性／岡山県）、「静かにゆっくり湖畔散策を楽しめる」（40代女性／福島県）などのコメントがありました。
1位：たんばらラベンダーパーク（群馬県沼田市）／52票1位は「たんばらラベンダーパーク（群馬県沼田市）」でした。標高1300mの高原地帯に広がるラベンダー畑は、夏でも涼しい気候の中で紫色の花が一面に咲き誇り、訪れる人々を癒してくれます。園内には散策路や展望スポットもあり、香りと色彩を存分に楽しめる癒やしの絶景スポットとして高い人気を誇ります。
回答者のコメントを見ると「ラベンダーといえば北海道のイメージだが、純粋に興味がある」（20代女性／神奈川県）、「夏でも涼しく、 なだらかな斜面にラベンダーなど高原の植物が咲いて綺麗です」（50代女性／広島県）、「ラベンダーというと、富良野を思い浮かべますが、近場のラベンダーパークも見てみたいです」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)