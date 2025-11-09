【福岡マラソン2025成績】男子・年代別上位者（25位まで・検索可能）
「福岡マラソン2025」の上位完走者（男子・年代別）です。
※名簿は左から順位（速報記録）、氏名（敬称略）、タイム、住所（福岡県内は市町村、福岡県外は都道府県）
【マラソン男子24歳以下】
1 水 隼 2・27・16 福岡市
2 大古場涼介 2・36・51 福岡市
3 大里 昌真 2・37・33 佐賀県
4 鷹尾 友弥 2・42・17 北九州市
5 歴 軒平 2・43・17 福岡市
6 中溝 智哉 2・44・05 福岡市
7 藤本 晴空 2・49・42 糸島市
8 中村 脩希 2・51・35 田川市
9 末廣 歩睦 2・52・53 福岡市
10 中島 祥太 2・52・56 長崎県
11 森山 直哉 2・53・56 宮崎県
12 大島 大青 2・54・02 長崎県
13 齋藤 歩夢 2・54・28 福岡市
14 田中蒼一郎 2・55・17 広島県
15 楳田 凌大 2・57・29 北九州市
16 永留 康靖 2・57・47 福岡市
17 平野 裕也 2・58・38 福岡市
18 黒田遼太郎 2・58・54 小郡市
19 山本 旺佑 2・59・01 糸島市
20 山中 翔陽 2・59・22 福岡市
21 福嶋 陸 3・01・14 北九州市
22 河邉 敬太 3・02・36 福岡市
23 安武 翔太 3・02・39 大牟田市
24 川副 凌雅 3・03・31 小郡市
25 野口 隆輔 3・03・51 宗像市
【マラソン男子25〜29歳】
1 福留 大樹 2・23・39 福岡市
2 川端 一成 2・32・27 東京都
3 菅沼 蒼紫 2・36・39 静岡県
4 池澤 啓介 2・37・06 鹿児島県
5 石川 拡 2・41・17 佐賀県
6 土山 廉平 2・41・46 福岡市
7 松坂 康大 2・42・14 福岡市
8 今西 駿介 2・49・59 福岡市
9 高取 草太 2・50・55 太宰府市
10 讃井 武蔵 2・51・46 筑紫野市
11 尼子 星仁 2・51・50 佐賀県
12 細川京太郎 2・53・27 北九州市
13 松清 洋輝 2・53・47 福岡市
14 森山 光 2・55・30 福岡市
15 大倉 健 2・56・31 福岡市
16 澤井 優 2・57・00 熊本県
17 外間 匠 2・57・26 沖縄県
18 早川 真 2・57・33 福岡市
19 新庄 裕哉 2・57・43 長崎県
20 森 涼太 2・57・50 大分県
21 Zhenyao Li 2・57・58 中国
22 Tat Wai Lee 2・58・10 香港 SAR
23 藤本 甚 2・58・19 糸島市
24 河口 雄規 2・58・37 岡山県
25 島崎 昇汰 2・58・47 福岡市
【マラソン男子30〜34歳】
1 西 純平 2・25・20 福岡市
2 佐藤 大和 2・29・42 熊本県
3 筒口 寛 2・33・12 佐賀県
4 和泉 遼 2・36・29 福岡市
5 西田 駿児 2・37・53 直方市
6 森 恭一朗 2・38・49 佐賀県
7 末次 悠人 2・39・13 福岡市
8 溝田 槙悟 2・39・33 佐賀県
9 三津家貴也 2・39・53 福岡市
10 内藤 啓輔 2・41・57 福岡市
11 Kwanghun Ahn 2・41・57 韓国
12 甲斐 翔太 2・43・13 福岡市
13 白石 一世 2・44・38 福岡市
14 池 隆礼 2・44・48 沖縄県
15 矢吹 陽平 2・44・57 福岡市
16 上原 一真 2・46・57 鹿児島県
17 長副 紘樹 2・47・09 東京都
18 立川 智洋 2・47・10 広島県
19 永沼日出生 2・47・34 佐賀県
20 竹添 耕平 2・47・41 福岡市
21 宮本 雄太 2・47・48 広島県
22 仲尾 隆平 2・47・57 福岡市
23 川邊 一仁 2・47・58 宮崎県
24 原口 聖司 2・49・02 佐賀県
25 佐藤 翔剛 2・49・38 北九州市
【マラソン男子35〜39歳】
1 秋葉 直人 2・29・46 東京都
2 川西 淳司 2・33・29 福岡市
3 小野 兼嗣 2・39・35 福岡市
4 横大路広也 2・39・56 東京都
5 堀田 直孝 2・42・06 大分県
6 山下 友洋 2・43・57 熊本県
7 海野 貴則 2・44・12 宮崎県
8 日高 翔太 2・44・25 福岡市
9 四俣 勇人 2・44・30 福岡市
10 田上 翔太 2・45・45 佐賀県
11 古賀 啓太 2・46・49 長崎県
12 池脇 信也 2・47・48 鹿児島県
13 辻山 秀紀 2・48・33 長崎県
14 松岡 太嗣 2・48・35 福岡市
15 中津留祐太 2・48・58 福岡市
16 藤原健太郎 2・49・00 兵庫県
17 廣重 哲平 2・50・35 福岡市
18 笠谷賢二郎 2・52・10 大阪府
19 葦田 広生 2・52・21 筑前町
20 梅田 諒承 2・52・40 佐賀県
21 伊原 直 2・53・29 福岡市
22 市川 久敏 2・53・38 島根県
23 山本 晃嗣 2・55・36 和歌山県
24 平井 雅泰 2・56・17 香川県
25 高木 翔平 2・56・34 福岡市
【マラソン男子40〜44歳】
1 中本健太郎 2・23・21 北九州市
2 蒲池 直樹 2・29・52 福岡市
3 上野 剛士 2・30・09 佐賀県
4 前田 洋輔 2・36・09 福岡市
5 山本 亮太 2・36・24 糸島市
6 石蔵 裕晃 2・37・48 大野城市
7 中村 卓也 2・38・01 福岡市
8 鈴木 聡 2・38・07 福岡市
9 富田 繁生 2・41・30 徳島県
10 藤光 俊彰 2・42・55 志免町
11 高見 瑞樹 2・43・27 福岡市
12 神田橋慧一 2・44・15 神奈川県
13 青山 光彰 2・44・55 福岡市
14 黒田 誠一 2・45・48 福岡市
15 壇 耕平 2・46・27 福岡市
16 三原 直也 2・47・13 広島県
17 三角 亮太 2・47・31 熊本県
18 宮本 勇太 2・47・34 佐賀県
19 上野 将信 2・48・59 佐賀県
20 安藤 哲也 2・49・22 糸島市
21 池末 祐史 2・51・44 福岡市
22 中隈 圭祐 2・51・46 福岡市
23 飯野 大祐 2・53・03 北九州市
24 森山 勇二 2・53・16 福岡市
25 山下 翔 2・53・25 苅田町
【マラソン男子45〜49歳】
1 児玉 明紀 2・40・38 沖縄県
2 中川 照章 2・40・56 長崎県
3 黒原 泰仁 2・41・05 福岡市
4 川口 浩二 2・45・02 久留米市
5 阿部 真也 2・45・12 長崎県
6 松下 総司 2・46・02 福岡市
7 佐伯征太朗 2・46・17 福岡市
8 細川 晴広 2・49・05 東京都
9 相川 大樹 2・49・09 福岡市
10 江口 尚志 2・49・28 福岡市
11 吉田 満洋 2・49・33 篠栗町
12 井手圭一郎 2・51・33 北九州市
13 諌山 信一 2・53・05 福岡市
14 大塚 真人 2・53・09 沖縄県
15 増田健太郎 2・54・18 東京都
16 麻生 直也 2・54・34 福岡市
17 中司 悠 2・54・55 福岡市
18 安川 嘉朗 2・55・23 福岡市
19 野島 靖徳 2・55・35 熊本県
20 坂井 朋文 2・56・21 大川市
21 橋本 夏樹 2・56・58 熊本県
22 内藤 隆真 2・58・28 山口県
23 広瀬 弘宣 2・58・29 東京都
24 鶴岡愛一郎 2・58・33 福岡市
25 坂梨 史典 2・58・39 福岡市
【マラソン男子50〜54歳】
1 矢野 正文 2・45・51 東京都
2 武石 義樹 2・47・07 千葉県
3 松 克仁 2・49・49 埼玉県
4 伊藤 卓也 2・52・15 大阪府
5 塩田 信栄 2・54・08 福岡市
6 加治屋 崇 2・54・59 鹿児島県
7 錦戸 郁人 2・56・00 糸島市
8 篠崎 勝也 2・56・10 福岡市
9 嘉藤 修一 2・56・38 福岡市
10 濱田 洋輔 2・56・43 糸島市
11 白石 貴義 2・57・00 佐賀県
12 石堂 大悟 2・57・22 福岡市
13 廣瀬 史明 2・57・36 福岡市
14 馬場 章悟 2・57・50 沖縄県
15 藤吉 宏信 2・57・59 鹿児島県
16 永松 和良 2・58・00 太宰府市
17 岩崎 堅悟 2・58・50 福岡市
18 後藤 秀文 2・58・52 大分県
19 出海 立 2・59・06 石川県
20 池田 秀樹 2・59・08 福岡市
21 青木 浩一 2・59・19 北九州市
22 石川 昌敬 2・59・30 福岡市
23 井上 泰次 3・02・08 北九州市
24 山田 哲也 3・02・26 広島県
25 岩本 誠治 3・04・06 福岡市
【マラソン男子55〜59歳】
1 北島 浩 2・51・25 須恵町
2 MAOYU LIU 2・54・51 中国
3 高見 幸一 2・56・44 岡山県
4 石蔵 裕己 2・57・05 福岡市
5 原田 三嘉 2・57・14 福岡市
6 酒井 浩行 2・58・23 佐賀県
7 近藤 伸明 2・58・44 福岡市
8 谷口 寛和 3・01・35 糸島市
9 安部 康 3・02・40 東京都
10 永野 茂 3・04・47 熊本県
11 山本雄一郎 3・05・19 福岡市
12 伊東 博文 3・05・53 福岡市
13 須山 佳典 3・07・00 福岡市
14 山津 和博 3・08・02 福岡市
15 藤瀬 修 3・09・50 福岡市
16 宮本 晃輔 3・11・03 福岡市
17 永松 良市 3・11・19 篠栗町
18 邑上 泰彦 3・12・39 福岡市
19 梶本 勉 3・13・49 福岡市
20 黒川 哲也 3・14・23 糸島市
21 高取 勝彦 3・15・41 佐賀県
22 小林 克至 3・16・15 福岡市
23 塚原 克尚 3・17・10 茨城県
24 植田 誠 3・17・17 長崎県
25 日高 建一 3・18・08 福岡市
【マラソン男子60〜64歳】
1 戸川 康直 2・58・59 愛知県
2 福嶋 毅 3・06・20 東京都
3 土岡 直樹 3・08・12 愛知県
4 山本 純史 3・09・12 太宰府市
5 矢野 信哉 3・09・40 熊本県
6 葛山 秀敏 3・11・33 神奈川県
7 肥塚 茂尚 3・15・56 福岡市
8 中尾 孝昭 3・16・47 北九州市
9 奈良迫祥一 3・19・55 鹿児島県
10 廣中 和久 3・20・27 佐賀県
11 野正 辰紀 3・21・47 北九州市
12 中村 暢秀 3・21・51 神奈川県
13 岡 潔 3・22・43 沖縄県
14 山口 浩満 3・22・47 神奈川県
15 大越 詳一 3・25・56 埼玉県
16 坪井 正人 3・28・50 愛知県
17 野口 浩 3・28・55 山口県
18 津田 俊一 3・29・16 福岡市
19 伊藤 浩信 3・29・38 古賀市
20 吉野 栄 3・29・55 千葉県
21 加藤 和利 3・30・03 福岡市
22 田村 雅実 3・30・05 東京都
23 佐藤 佳史 3・30・30 長崎県
24 出村 公成 3・32・22 石川県
25 鮫島 敏雄 3・34・19 北九州市
【マラソン男子65〜69歳】
1 宇都宮利宏 3・07・19 福岡市
2 永松たけし 3・24・04 糸島市
3 井形 俊章 3・24・33 福岡市
4 財津 勝記 3・29・44 糸島市
5 池田 博信 3・31・10 熊本県
6 塚本 春寿 3・36・21 北九州市
7 吉川 孝司 3・38・41 広島県
8 JIREN LEE 3・41・04 台湾
9 仲 徹 3・41・04 山口県
10 北村治一郎 3・42・56 春日市
11 虎口 幸生 3・44・17 筑紫野市
12 森 弘 3・46・28 宮崎県
13 開元健二郎 3・47・02 埼玉県
14 井上 隆司 3・48・01 小郡市
15 熊谷 孝敏 3・48・13 北海道
16 山根 一郎 3・49・08 福岡市
17 村上 一之 3・49・21 福岡市
18 上村 保之 3・50・17 福岡市
19 小原 隆夫 3・50・29 福岡市
20 白根 信也 3・50・36 福岡市
21 安藤 滋基 3・54・46 大阪府
22 鬼塚 泰正 3・57・09 那珂川市
23 井樋 直孝 3・57・13 佐賀県
24 松岡 正憲 3・57・56 高知県
25 小屋町 聡 3・58・03 佐賀県
【マラソン男子70〜74歳】
1 溝口 敬司 3・26・34 東京都
2 党 正則 3・27・01 福岡市
3 鮎川 義照 3・28・29 宗像市
4 山内 貞彦 3・54・34 山口県
5 石田 健治 4・02・27 福岡市
6 山下 泰生 4・11・42 神奈川県
7 川原 勝彦 4・12・27 岡垣町
8 齊藤 光夫 4・18・31 古賀市
9 森迫 勇 4・18・48 福岡市
10 坂本 俊夫 4・23・06 福岡市
11 別府洋一郎 4・23・34 福岡市
12 脇山 哲郎 4・26・38 福岡市
13 井手 哲也 4・28・04 福岡市
14 松本 秀輝 4・32・08 福岡市
15 竹下 昌次 4・34・58 福岡市
16 築地 義信 4・36・48 福岡市
17 佐藤 通夫 4・38・58 福岡市
18 佐藤 武弘 4・40・01 福岡市
19 松葉 重孝 4・41・39 宮崎県
20 友田 正幸 4・41・57 佐賀県
21 本松 憲明 4・44・20 福岡市
22 柿本 潔 4・45・40 太宰府市
23 上野 稔 4・47・36 北九州市
24 大野 聡 4・50・02 埼玉県
25 林 國義 4・50・03 行橋市
【マラソン男子75歳以上】
1 内田 明 3・54・08 久留米市
2 野平 氏隆 3・59・52 佐賀県
3 丸山 敏彦 4・25・10 志免町
4 前川 耕造 4・26・37 久山町
5 塩塚 俊治 4・32・44 八女市
6 赤瀬 清 4・49・50 福岡市
7 間宮 恭平 5・19・57 宗像市
8 麻生 卓俊 5・33・25 大阪府
9 高野 博 5・34・29 茨城県
10 嶋田 憲王 5・42・15 福岡市
11 梅本 幸男 5・43・05 筑紫野市
12 平松 實 5・44・56 古賀市
13 城戸 浩 5・49・57 福岡市
14 渡辺 作満 5・50・54 福岡市
15 出口 秀吉 5・54・17 春日市
16 望月 康男 5・55・38 福岡市
17 森下 達広 5・56・41 福岡市
18 武藤 等 5・57・31 福岡市
19 中ノ神利郎 6・00・00 福岡市
20 三嶋 洋一 6・00・47 糸島市
21 楊 睦明 6・00・57 福岡市
22 平島 清人 6・02・37 太宰府市
23 吉田 徹 6・04・06 北九州市
24 内田 朝夫 6・04・21 大牟田市
25 津田 良三 6・04・35 福岡市