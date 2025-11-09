【福岡マラソン2025成績】女子・年代別上位者（25位まで・検索可能）
「福岡マラソン2025」の上位完走者（女子・年代別）です。
※名簿は左から順位（速報記録）、氏名（敬称略）、タイム、住所（福岡県内は市町村、福岡県外は都道府県）
【マラソン女子24歳以下】
1 岡村 怜奈 2・58・05 長崎県
2 笠原 奈月 3・02・15 佐賀県
3 Hiutung Tang 3・39・17 香港 SAR
4 松藤 瑞歩 3・49・03 福岡市
5 熊本 実莉 3・54・24 福岡市
6 洲之内結心 3・56・14 糸島市
7 福田こころ 4・04・53 福岡市
8 河合 志歩 4・06・56 福岡市
9 栗田 青依 4・11・01 京都府
10 宮本 華 4・16・04 福岡市
11 藤田亜紗樹 4・18・55 福岡市
12 小森 宙 4・24・53 福岡市
13 江頭 杏 4・26・34 北九州市
14 横寺 夏美 4・26・59 福岡市
15 今村 美緒 4・27・52 春日市
16 原田莉里マリー 4・28・59 福岡市
17 畠山 葵衣 4・29・05 福岡市
18 田中 愛奈 4・29・32 福岡市
19 巽 友理奈 4・33・04 福岡市
20 毛屋 涼奈 4・33・54 大野城市
21 山口 由莉 4・39・35 福岡市
22 八波 まお 4・43・47 筑紫野市
23 的場 華奈 4・47・03 福岡市
24 村井 愛実 4・47・07 福岡市
25 奥田 菜摘 4・48・31 兵庫県
【マラソン女子25〜29歳】
1 森 歩美 3・04・13 福岡市
2 Nicole Wing Yin Chan 3・15・14 香港 SAR
3 大和 真由 3・17・55 北九州市
4 山本明日香 3・22・34 東京都
5 hoiching Leung 3・23・14 香港 SAR
6 立岩 宇美 3・26・07 福岡市
7 前田 理沙 3・27・13 滋賀県
8 JooHyun KIM 3・33・21 韓国
9 Isabel Jiin mei Weiss 3・35・14 米国
10 原口 茉子 3・41・15 埼玉県
11 片渕 奈々 3・42・58 佐賀県
12 城有芽野 3・43・06 福岡市
13 山邉さくら 3・44・02 久山町
14 阿波屋まい 3・44・06 長崎県
15 加反 真帆 3・50・20 福岡市
16 WeiLing Chiew 3・55・37 シンガポール
17 大竹 怜未 3・57・44 東京都
18 天本ひなた 3・58・00 福岡市
19 藤本 絢香 3・58・55 福岡市
20 Chosita Ponpayong 4・02・24 タイ
21 長岡 瑞季 4・04・08 千葉県
22 矢野 彩那 4・04・45 福岡市
23 福本 唯那 4・09・47 久山町
24 舟橋 沙南 4・11・33 神奈川県
25 Wanyee Chan 4・13・53 香港 SAR
【マラソン女子30〜34歳】
1 若林 由佳 2・57・15 東京都
2 東 晏璃 3・04・16 熊本県
3 口石 圭子 3・19・03 長崎県
4 佐井木優花 3・23・18 福岡市
5 岡田 有未 3・28・35 北海道
6 Yen Kuan Yeh 3・29・02 台湾
7 福島加菜美 3・29・34 島根県
8 佐川かれん 3・30・47 福岡市
9 Huang Sheng Chieh 3・35・53 台湾
10 八尋 宗子 3・40・49 福岡市
11 光安 悠 3・42・35 埼玉県
12 佐藤 咲季 3・52・29 愛知県
13 林 ゆきな 3・52・53 福岡市
14 松本 有加 3・53・03 福岡市
15 増崎 澪奈 3・56・02 福岡市
16 田中 美帆 3・58・56 佐賀県
17 高橋 友海 4・01・11 大分県
18 WU MENG JU 4・02・07 台湾
19 植山美奈子 4・02・28 福岡市
20 宮村 柚里 4・04・32 福岡市
21 飯田奈津美 4・05・47 福岡市
22 ChingKiu YEUNG 4・07・21 香港 SAR
23 藤井沙莉愛 4・07・26 北九州市
24 Areum Park 4・12・28 韓国
25 林田 夏海 4・19・11 糸島市
【マラソン女子35〜39歳】
1 能勢真梨奈 3・09・03 福岡市
2 野上 恵子 3・14・18 兵庫県
3 鈴木 佐梨 3・16・13 糸島市
4 江川久美子 3・19・22 宗像市
5 高倉 遥 3・21・45 福岡市
6 原田 悠加 3・26・36 福岡市
7 福田 菜未 3・29・52 福岡市
8 若狭 祥子 3・31・19 福岡市
9 木村季美子 3・32・42 福岡市
10 CheukYan Choi 3・33・32 香港 SAR
11 高木亜州加 3・34・38 福岡市
12 谷崎 伊織 3・36・23 福岡市
13 松浦ゆりの 3・38・30 福岡市
14 Qi Liu 3・40・09 米国
15 薄川 知佳 3・41・43 広島県
16 飯田 彩香 3・46・21 兵庫県
17 諸熊 美咲 3・56・03 福岡市
18 youngin lee 3・56・49 韓国
19 峯 夕月 3・58・41 福岡市
20 JINGYU GUO 4・00・10 台湾
21 村田 佳代 4・00・59 福岡市
22 牧野 彩華 4・02・11 長崎県
23 Dahae Kim 4・02・53 韓国
24 内山 祐菜 4・03・38 神奈川県
25 中島 梓 4・05・38 福岡市
【マラソン女子40〜44歳】
1 前田由季子 3・09・03 福岡市
2 阪口 知世 3・12・08 福岡市
3 麻生 千尋 3・15・53 福岡市
4 PEIJU WANG 3・30・00 台湾
5 吉賀あゆみ 3・33・40 福岡市
6 村上 舞 3・38・35 大阪府
7 Dongfang Li 3・40・42 中国
8 岩本 侑子 3・46・10 福岡市
9 宮武 万理 3・46・38 北九州市
10 藤 小夜子 3・51・01 宇美町
11 富永 志穂 3・52・13 福岡市
12 蓼原 理恵 3・52・47 福岡市
13 森崎 景子 3・52・53 福岡市
14 伊藤 祥子 3・53・08 福岡市
15 大石 祥子 3・54・50 小郡市
16 木本 理恵 3・54・51 福岡市
17 新里 巴 3・55・11 沖縄県
18 KaYan Poon 3・56・17 香港 SAR
19 園田奈美子 3・57・17 福岡市
20 合屋 美紀 3・58・38 飯塚市
21 植田 紋 4・00・45 福岡市
22 Yuna JANG 4・01・12 韓国
23 Bora Chung 4・01・13 韓国
24 YUENWAH CHAN 4・02・36 香港 SAR
25 丸目 康代 4・05・14 福岡市
【マラソン女子45〜49歳】
1 重元佳奈美 2・55・47 筑紫野市
2 米倉 まり 2・57・30 福岡市
3 牧野絵里子 3・04・36 千葉県
4 井戸下奈緒 3・06・06 福岡市
5 山下サヤカ 3・10・26 八女市
6 中野しのぶ 3・13・44 北九州市
7 佐藤 紀子 3・20・56 福岡市
8 井手 晴香 3・24・17 福岡市
9 Kiyomi Setoguchi Shimizu 3・29・38 米国
10 青木 理沙 3・33・20 福岡市
11 木村 恵 3・35・58 熊本県
12 Miyuki Munoz 3・36・56 米国
13 MATSUO HIROE 3・40・45 太宰府市
14 横田 聖子 3・44・30 福岡市
15 平間 雅子 3・44・41 太宰府市
16 石原さやか 3・46・07 福岡市
17 池田 里恵 3・52・20 神奈川県
18 吉田あゆみ 3・52・24 福岡市
19 西谷 宏美 3・54・14 福岡市
20 朝隈 智 3・56・07 大阪府
21 林 順子 3・56・10 山口県
22 菅原 愛 3・56・24 福岡市
23 高橋 慶江 3・56・46 熊本県
24 永倉 慶子 3・57・42 福島県
25 増田 恭子 3・57・47 東京都
【マラソン女子50〜54歳】
1 吉田 広美 3・14・48 長崎県
2 吉川ちぐさ 3・16・17 神奈川県
3 末友 千夏 3・20・43 石川県
4 浦辺 彰子 3・24・20 福岡市
5 島田 千秋 3・28・14 福岡市
6 坂井 直子 3・29・45 福岡市
7 田中 典子 3・30・44 春日市
8 吉島 浩子 3・30・50 久留米市
9 恒松加代子 3・36・27 福岡市
10 堀 仁子 3・36・30 福岡市
11 Yang Wang 3・38・55 中国
12 井上 美樹 3・45・58 福岡市
13 高木 和美 3・49・16 神奈川県
14 小熊 満代 3・51・44 福岡市
15 相良奈緒美 3・51・51 福岡市
16 野田 千早 3・52・56 福岡市
17 中村 彩子 3・54・10 福岡市
18 中島 裕子 3・54・44 福岡市
19 皆川 志織 3・56・30 福岡市
20 稲田美由紀 3・56・51 福岡市
21 麻生 愛 3・58・45 春日市
22 吉野 博美 4・01・03 筑紫野市
23 YiHui Li 4・02・05 台湾
24 三浦真紀子 4・02・33 福島県
25 西山 由里 4・02・43 兵庫県
【マラソン女子55〜59歳】
1 花岡 洋子 3・22・43 福岡市
2 筒井 貴子 3・25・01 糸島市
3 Yang Wang 3・28・53 中国
4 清水 妙子 3・33・43 福岡市
5 岡 里美 3・39・26 大阪府
6 内田美奈子 3・40・43 大阪府
7 松本 和恵 3・43・40 福岡市
8 Hsien Shu Chen 3・45・35 台湾
9 瀧井 優子 3・46・38 福岡市
10 江口 智子 3・47・22 福岡市
11 青木 奈美 3・54・34 山口県
12 山口加代子 3・55・08 神奈川県
13 瀬戸口美和 3・56・34 福岡市
14 菊地ゆかり 3・58・45 福島県
15 吉澤 潤子 3・59・25 京都府
16 井村 早織 4・01・15 大阪府
17 白澤 雅子 4・02・24 鹿児島県
18 成海 裕子 4・04・18 山口県
19 鎌田美和子 4・04・25 北海道
20 鈴木 聡子 4・06・15 福岡市
21 加島美佐子 4・07・27 福岡市
22 松永 由紀 4・08・34 北九州市
23 上野美千代 4・09・40 福岡市
24 國府寺恵子 4・13・17 福岡市
25 加瀬 智子 4・14・09 福岡市
【マラソン女子60〜64歳】
1 北村 文恵 3・10・43 春日市
2 野上 良子 3・35・41 福岡市
3 渡辺由美子 3・43・42 福岡市
4 義永 祐子 3・47・14 鹿児島県
5 金蔵 珠枝 3・51・14 福岡市
6 緒方富士子 3・52・26 福岡市
7 片山 佳味 3・54・24 東京都
8 安東 直子 3・54・28 宇美町
9 副島 玉恵 3・57・45 北九州市
10 松村まゆみ 3・58・49 神奈川県
11 岡本真砂子 4・08・06 大阪府
12 大谷 綾子 4・13・54 福岡市
13 榊原みどり 4・14・41 福岡市
14 山口 典子 4・15・07 福岡市
15 森田 千恵 4・19・42 糸島市
16 安田 薫 4・19・45 福岡市
17 近藤 章子 4・19・51 北九州市
18 佐伯 紀和 4・21・02 東京都
19 阿部 美紀 4・22・05 福岡市
20 小澤 真美 4・22・27 大阪府
21 新郷 妙 4・23・38 兵庫県
22 竹村 房子 4・27・05 京都府
23 平城 治子 4・27・17 福岡市
24 宮原久美子 4・29・09 佐賀県
25 江角 雅子 4・29・21 大阪府
【マラソン女子65〜69歳】
1 西岡美也子 3・40・58 福岡市
2 難波美和子 4・04・57 大分県
3 増山 由香 4・06・01 広島県
4 木村ひとみ 4・09・55 古賀市
5 西谷 佳子 4・13・21 京都府
6 武内 章子 4・18・33 福岡市
7 JAEGEUM CHUN 4・20・29 韓国
8 貞方 英子 4・21・31 福岡市
9 木下由紀江 4・38・18 北海道
10 有吉美奈子 4・39・59 北九州市
11 井形 史子 4・46・09 福岡市
12 乗松多鶴子 4・53・20 福岡市
13 永倉真由美 4・53・47 愛知県
14 塩垣久美子 4・57・13 東京都
15 花房 芳子 5・17・33 久留米市
16 牧 祥子 5・21・44 鹿児島県
17 西山 妙子 5・22・43 福岡市
18 成川 文子 5・24・04 神奈川県
19 池田 美佳 5・24・36 古賀市
20 内藤美代子 5・28・04 福岡市
21 鈴木 悦子 5・28・56 東京都
22 野村 順子 5・30・28 熊本県
23 鶴谷 薫 5・33・17 和歌山県
24 大石満喜子 5・34・03 福岡市
25 高橋 郁子 5・36・24 福岡市
【マラソン女子70〜74歳】
1 山口美智子 4・47・00 福岡市
2 金綱あけみ 4・48・00 東京都
3 原田 京子 5・18・18 大牟田市
4 今村 玲子 5・27・27 福岡市
5 深川 信子 5・42・25 小郡市
6 伊東千代美 6・11・08 鹿児島県
7 木下 智美 6・17・31 鹿児島県
8 小川 和子 6・25・51 八女市
9 高嶋 京子 6・35・42 福津市
10 新海るみ子 6・39・57 熊本県
11 寺西みどり 6・43・17 田川市
12 前田 俊子 6・46・22 熊本県
13 吉兼 晶子 6・47・38 山口県
14 柴田 仁代 6・47・55 飯塚市
15 坂谷なおみ 6・52・53 福岡市
16 金子美佐子 6・56・56 福岡市
【マラソン女子75歳以上】
1 中島美智枝 5・46・16 福岡市
2 森岡 章子 6・39・38 東京都
3 萩原 慶子 6・46・24 千葉県