江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。ドラマ内に登場する浮世絵制作の現場を支えているのが、アダチ版画研究所です。今回は、アダチ版画研究所の中山周さんに、ドラマ制作の裏側から蔦重が世に送り出した歌麿や写楽の魅力、そして伝統技術の未来について、たっぷりとお話をうかがいました。（取材・文・写真：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

【写真】黒雲母を使った浮世絵。キラキラとした輝きのなか、肉眼だと、描かれた役者が浮いて見えます

蔦屋重三郎は、尊敬と憧れの対象

――今回、大河ドラマ『べらぼう』から撮影協力のお話があった時、どのようにお感じになりましたか？

蔦屋重三郎という人は、私たちの創業者も、昨年亡くなった前の理事長も、この仕事に携わる者はみな敬意を抱いている、まさに“名版元”です。もともとそこには尊敬もあれば、憧れもありました。

彼が活躍した時代と今とでは置かれている環境は全く違いますが、木版画という技術が持つ、他には代えがたい魅力というのは変わりません。それを駆使して時代を切り拓いた蔦重さんのドラマが作られると聞いて、どんな風に描かれるのだろうと、非常に期待し、楽しみにしていました。

ですから、制作の方々からお声がけいただき、少しでも関わらせていただけると知った時は、本当にありがたいことだなと思いましたね。

――ドラマが始まってからの反響はいかがですか？

すごいですよ！ 最近はテレビだけでなくSNSもありますから、私たちもこの機会に木版画の魅力を知っていただこうと、Twitter（現X）などで情報発信を頑張っています。

ドラマのタイトルバックに撮影協力として名前を入れていただいたこともあって、ご覧になったという方が、目白のショールームにたくさん足を運んでくださるようになりました。

また、今年の春に、東京国立博物館・平成館で特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が開かれ、同じ時期に表慶館で国内外のアーティストと当社がコラボした「浮世絵現代」を開き、かなり多くの方が入ってくださいました。

やはり、大河ドラマという大きな存在がもたらしてくれた波及効果は計り知れないものがあります。

江戸時代の技術を今に伝える、私たちの仕事

――あらためまして、アダチ版画研究所は現代の“版元”という認識でよろしいでしょうか？

はい、基本的には、江戸時代の浮世絵の制作技術を持った彫師、摺師を抱える工房であり、版元です。



アダチ伝統木版画技術保存財団常設展示場では「企画展 復刻版で体感！歌麿・写楽のキラキラの魅力」を開催中。11月22日まで。

この木版画の技術は、江戸時代が終わっても出版・印刷技術として少しは残っていたんですが、やはり明治以降、西洋の高度な印刷技術や、近年ではデジタル技術が発達することで、その役目を終えていきました。それに伴い担い手も減っていったんです。

そんな中、明治以降に日本の浮世絵が海外で人気となり、それに応える形で復刻版を作るようになりました。江戸時代のオリジナルは数が限られていますから、人気の図柄を新たに版から彫り、復刻版として出版する。つまり、そうしたところで伝統の木版技術が活かされていきました。

そして、木版は大量生産の印刷技術というよりは、日本独特のアートの文脈で活かされるようになります。その一つが明治時代後半から昭和にかけて作られた「新版画」と呼ばれるもので、江戸時代の浮世絵と同様、絵師、彫師、摺師という分業体制の中で、それぞれが高度な技術を発揮して一つのアート作品が作られてきました。

私たちの工房が始まったのは昭和の初め。

創業者の安達豊久が、この素晴らしい技術を活かして質の高い復刻版を作り、文化としてしっかり残していこうと仕事を始めました。昭和の終わり頃には、東山魁夷先生や平山郁夫先生といった日本画の先生方の作品が人気で、そうした絵画の複製を木版画で制作するご依頼も多くいただきました。

そして平成、令和と時代が変わり、アート市場も変化する中で、私たちも作るものを少しずつ変化させてきました。

今は、草間彌生さんのような現代アーティストの方々と一緒に、複製物としてではなく、オリジナルの木版画作品として制作することに力を入れています。伝統の木版画技術で、今を生きる人々に受け入れていただく、魅力ある木版画作品を出版していくことが、この技術を継承していくために重要と考えているからです。

「撮影協力」の内容は

――「撮影協力」として、具体的にどのようなことをご担当されたのでしょうか？

一つは第3回であったような、彫師や摺師が登場するシーンでのご協力ですね。

劇中で蔦重が最初にてがける『一目千本（ひとめせんぼん）』という作品があるのですが、その版木などは実際に私たちが彫り、撮影現場で使っていただきました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

それから、錦絵の「色」に関するディレクションも大きな仕事です。劇中で登場人物が手にする浮世絵、特にアップで映るものは、やはり木版画でないとリアルさが欠けてしまう、ということでした。

そこで、私たちが持っている作品をお貸ししたり、ないものについては、江戸時代に摺られたオリジナルを参考に「摺りたてはきっとこんな色だっただろう」と色を復元していく作業をお手伝いしました。ちなみにこれは、私たちが普段、復刻版を作る時と全く同じプロセスなんです。

あとは、制作に使う道具をお貸ししたり、脚本の監修のようなこともさせていただきましたね。セリフの言い回しや、「そもそも、こういうシチュエーションはあり得るんですか？」といったご質問にお答えしたり。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

史実としてどうだったかという“リアル”と、物語としての面白さを追求する“ドラマ”。その境界線の難しさは、今回、非常によく勉強になりました。またこうやって作ることで面白くなるんだな、と。

蔦重が手掛けた作品はやっぱり何かが違う

――ドラマでは多くの絵師が登場しましたが、特にここまでは歌麿が、そして今後は写楽が物語の中心になっていきます。二人の浮世絵師について、アダチ版画研究所の視点からご解説をいただけますでしょうか。

まず、役者絵や美人画というのは、浮世絵の“浮世”という言葉が表す通り、「当世風の絵」、つまりその時代の流行りを捉えたものです。人気の役者や、吉原の花魁、街の看板娘…。そういった人々を描くことで、当時の人々の心を掴んだわけですね。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その意味で、歌麿は、非常に画力のある人だったと思います。ドラマにある通り、早くから蔦重にその才能を見出されていたのでしょう。狂歌絵本のような難しい仕事も若い頃から任されていますしね。

そして、やはり蔦重が手掛けた美人画は、他の版元が出したものとは何かが違うと感じます。もちろん歌麿自身の絵のうまさもありますが、それ以上に蔦重の企画力が光っている。

今でも私たちが復刻する歌麿作品は、蔦重の版元から出たものに名画が多いですし、今もとても人気があります。

一方で、版元と絵師の関係は、いつの時代も難しいものです。若い頃は版元の言うことを聞いていても、人気が出て色々な経験を積むと意見が異なるところもでて、だんだんと衝突するようになる。

ドラマでも蔦重と歌麿の関係性がぎくしゃくする様子が描かれていましたが、それは現代の出版社と作家、漫画家の関係に通じるものがあるかもしれませんね。

謎多き写楽

そして、写楽。版画の世界で説明すれば、彼の打ち出し方は、当時の常識では考えられないものでした。

黒雲母（くろきら）を使った大判の役者絵でデビューしますが、本来、版元が売れるかどうかわからない新人の絵師に、最初からコストもかかる大きな絵を描かせることはあまりないことです。

まずは小さな「細判」で試してみて、人気が出たら大きな絵を、というのが定石。



企画展には実際に使われている雲母（キラ）の粉末も

だから、写楽のデビューは、蔦重にとってまさに起死回生の一打。一大プロジェクトだったのではないでしょうか。

ただ、写楽の絵は当時あまり売れなかった、とも言われています。あまりにセンセーショナルすぎたのかもしれません。

活動期間は14か月足らずと言われ、現存している作品数も非常に少ないことからも、それはうかがえます。売れていれば、もっとたくさん摺られて残っているはずですから。

私たちアダチ版画では、初代が写楽に魅せられ、現存する全142図の復刻を成し遂げました。

今でこそインターネットで画像を探せますが、当時は資料集めが本当に大変で、海外のオークションカタログなどをかき集めて研究したそうです。それくらい写楽のオリジナルは現存数も少なく、貴重なんです。

黒雲母摺の秘密

――蔦重の生み出した浮世絵の特徴の一つに、ドラマでも登場した背景の黒いキラキラ「黒雲母摺（くろきらずり）」があります。写楽の作品でも使われたというあの技法は、どういったものなのでしょうか？

雲母摺にもいくつか種類があります。

一般的なのは、絵の具に雲母の粉を混ぜて、普通に摺る方法。広重の風景画などにも見られます。でも、写楽の黒雲母摺は全く違う技法です。

オリジナルの作品をあらためて見ると、経年でキラキラした部分が剥がれているものがあります。普通に摺ったものは、紙に染み込んでいるので剥がれたりしない。つまり、絵の上から“載せて”いることがわかります。

これは私たちの推測ですが、まず絵を摺り上げた後、背景の部分だけを切り抜いた型紙を当てて、そこに雲母と膠（にかわ）を混ぜた液体を塗ったのではないかと考えています。

その液体に墨を混ぜれば「黒雲母」、紅を混ぜれば歌麿の絵にあるようなピンクや白色の雲母になります。だから、写楽の絵は背景が少しポテッとして見えるんですね。



「このような型紙を当てたうえで、雲母と膠をまぜた塗料を塗ったのでは」

この技法は、蔦屋ブランドを特徴づけるものでした。暗い芝居小屋で、ろうそくの光に照らされて役者の顔がキラリと浮かび上がる。その一瞬のインパクトを表現しようとした、蔦重の戦略だったのかもしれません。

ただ、このキラキラ感は、カメラを通じて表現するのがとても難しいとＮＨＫさんがおっしゃっていました。

実際、人間の目で見ると、角度によって光り方が変わってすごく綺麗なんですが、映像でその質感を再現するのは至難の業です。ぜひ、美術館などで本物を見て、その美しさを体感していただきたいですね。

浮世絵はチームで作るもの。それが伝わったのが一番嬉しい

――最後に『べらぼう』についてのご感想をあらためてお聞かせいただけますでしょうか？

浮世絵は、もともと美術館のガラスケース越しに鑑賞するものではなく、庶民が手に取って楽しむ「商業印刷」でした。値段も「かけそば一杯」程度だったと言われています。

つまり、コストをかけずにいかに面白い表現を生み出すか、という制約の中で発展してきた文化。そこには、現代のアートとはまた違う魅力があります。



JR山手線「目白駅」徒歩10分ほどに位置するアダチ版画研究所・アダチ伝統木版画技術保存財団常設展示場。火〜金 午前10時〜午後6時 / 土曜日 午前10時〜午後5時 / 月曜・日曜・祝祭日 休業（詳細はHPにて）

今回『べらぼう』に関わらせていただいて一番嬉しかったのは、浮世絵が絵師一人の力で作られるものではない、ということが伝わったのではないか、ということです。

優れた絵師がいて、それを形にする腕利きの彫師と摺師がいて、そして全体をプロデュースする版元がいる。このチームワークこそが、素晴らしい浮世絵を生み出す原動力。

蔦重のすごさは、まさにその「巻き込み力」にあったのだと思います。

ドラマをきっかけに浮世絵に興味を持たれた方は、ぜひ一度、私たちのショールームに足を運んでみてください。手に取れるほどの距離で本物の浮世絵と向き合った時、きっとその奥深い世界の虜になるはずです。