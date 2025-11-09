「この４年間、責任を感じている」長友佑都が天皇杯準決勝“町田との再戦”に示した覚悟【FC東京】
「非常に難しい試合でしたが、最終的にしっかりとみんなで守り切れました」
2025年11月９日、FC東京が国立競技場でFC町田ゼルビアを１−０で下したあと、サイドバックとして完封勝利に尽力した長友佑都はそう言った。
このベテランが「守り切れた」とコメントしたとおり、この日のFC東京は粘り強い守備で町田の攻撃をシャットアウト。“我慢の勝利”と表現できる内容だった。
「GK、最終ラインの４枚を含め、押し込まれても最後のところはやらせない。かつてはポロッとやられて負ける試合が多かったですが、最近は堅さを示していて、守備が強みになっています」
11月16日の天皇杯準決勝はこの日と同じ場所、同じ対戦相手と戦う。長友はその再戦に自信を漂わせていた。
「自分のコンディションを含め良い状態にあるので、FC東京にタイトルをもたらしたいです。自分がJリーグに復帰してからのこの４年間、クラブでタイトルを獲れてないことに責任を感じているので、絶対に優勝したいです」
長友自身、E-１選手権に続く今季ふたつ目のタイトルを手にできるか。「絶対に優勝したい」との覚悟をピッチで示してほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
