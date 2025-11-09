圧倒的な存在感。FC東京のショルツがクリーンシートに貢献。印象的だった気迫のスライディングブロック「今回はラッキーだった」
圧倒的な存在感だった。
FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦し、１−０で勝利。この一戦で抜群のディフェンスを披露し、クリーンシートに貢献したのがDFアレクサンダー・ショルツだ。
特に印象的だったのは、試合終盤で見せたスライディングブロックだ。０−０で迎えた82分、町田の増山朝陽にペナルティエリア中央付近からフリーで強烈なシュートを放たれるも、コースに身を投げ出してこれを防いでみせた。
試合後、ミックスゾーンに現われたショルツは、この気迫のプレーを「スライディングタックルは本当に運で、触れたり、触れなかったりする。今回は（防げて）ラッキーだったと思います」と謙虚に振り返る。
そして「我々にもっと質があれば、より自分たちのサッカーができたと思います。今日のような試合ではカウンターで少しでもチャンスを決め切ることが重要だったので、モノにできて良かった」と試合を総括した。
町田とは、１週間後の天皇杯準決勝でも対戦する。意気込みを問われたショルツは「今日の結果が来週だったら良かったと思います」と笑顔で回答。続けて「町田と戦うことは非常に難しいですけど、頑張りたい」と気を引き締め、スタジアムを後にした。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
