身体を張った守備でピンチを救い、完封勝利に貢献したショルツ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　圧倒的な存在感だった。

　FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦し、１−０で勝利。この一戦で抜群のディフェンスを披露し、クリーンシートに貢献したのがDFアレクサンダー・ショルツだ。

　特に印象的だったのは、試合終盤で見せたスライディングブロックだ。０−０で迎えた82分、町田の増山朝陽にペナルティエリア中央付近からフリーで強烈なシュートを放たれるも、コースに身を投げ出してこれを防いでみせた。
 
　試合後、ミックスゾーンに現われたショルツは、この気迫のプレーを「スライディングタックルは本当に運で、触れたり、触れなかったりする。今回は（防げて）ラッキーだったと思います」と謙虚に振り返る。

　そして「我々にもっと質があれば、より自分たちのサッカーができたと思います。今日のような試合ではカウンターで少しでもチャンスを決め切ることが重要だったので、モノにできて良かった」と試合を総括した。

　町田とは、１週間後の天皇杯準決勝でも対戦する。意気込みを問われたショルツは「今日の結果が来週だったら良かったと思います」と笑顔で回答。続けて「町田と戦うことは非常に難しいですけど、頑張りたい」と気を引き締め、スタジアムを後にした。

取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 