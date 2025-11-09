『べらぼう』第44回 源内は生きている？ 新たな謎を追う【ネタバレあり】
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第44回「空飛ぶ源内」が、16日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
■第44回のあらすじ
蔦重（横浜流星）の前に、耕書堂で本を書かせて欲しいと、駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。貞一は源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白（山中聡）や南畝（桐谷健太）、重政（橋本淳）らと会い、源内の謎を追い続ける…。一方、歌麿（染谷将太）は吉原で、本屋に対して派手に遊んだ順に仕事を受けると豪語し座敷で紙花をばらまいていた…。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
蔦重（横浜流星）の前に、耕書堂で本を書かせて欲しいと、駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。貞一は源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白（山中聡）や南畝（桐谷健太）、重政（橋本淳）らと会い、源内の謎を追い続ける…。一方、歌麿（染谷将太）は吉原で、本屋に対して派手に遊んだ順に仕事を受けると豪語し座敷で紙花をばらまいていた…。