『べらぼう』大物芸能人が登場 ネット驚き「豪華すぎる」「めっちゃハマり役！」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第43回「裏切りの恋歌」が、9日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】豪華…！ネットが驚いた"大物芸能人"
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
第43回は、蔦重（横浜流星）は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重だったが、ある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉）と組む話をきき動揺する。一方、江戸城では、定信（井上祐貴）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…という展開が描かれた。
ゲストとして、てい（橋本愛）のもとに駆けつける産婆を榊原郁恵が演じた。視聴者からは「榊原郁恵とは驚き」「榊原郁恵さん、めっちゃハマり役ですね！」「榊原郁恵の産婆さん！安心感極まりない」「ちょい役に榊原郁恵さんとは豪華すぎる」などの声が寄せられている。
